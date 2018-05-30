WhatsApp, uygulamaya getirdiği yeni özellik sayesinde kullanıcıların fotoğraf gönderecekleri zaman daha fotoğrafı seçerken fotoğrafın sunucuya yüklenmesini sağlıyor. Böylece gönder butonuna dokunduğunuz anda fotoğrafınız karşı tarafa iletiliyor.

Günlük hayatta fotoğraf alışverişleri için en fazla kullandığımız uygulamalardan biri de WhatsApp. Fakat WhatsApp’ta birden fazla fotoğraf ya da büyük boyutlu bir fotoğraf gönderdiğinizde, fotoğrafın karşı tarafa iletilmesi biraz gecikmeli olabiliyor.

WhatsApp, yeni yayınladığı bir güncelleme ile uygulamaya ‘Yükleme Tahmini’ özelliğini getirdi. Bu özellik sayesinde siz WhatsApp’ta göndereceğiniz fotoğrafları seçmeye başladığınızda, fotoğraflar otomatik olarak WhatsApp sunucusuna yüklenir.

Fotoğrafların sunucuya yükleme işlemi daha fotoğrafı seçtiğiniz anda başladığı için gönder butonuna dokunduğunuzda, fotoğraf anında alıcıya ulaşır. Merak etmeyin; siz gönder butonuna dokunmadığınız sürece fotoğraflar sunucudan alıcıya iletilmez.

Özellik WhatsApp’ın iOS uygulamasının 2.18.61 sürümünde zaten mevcut fakat Android işletim sisteminde tüm kullanıcılar özelliğe ulaşamıyorlar. Muhtemelen WhatsApp en kısa sürede sorunu çözüp özelliği Android’de de sorunsuz bir şekilde sunacaktır.