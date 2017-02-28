WhatsApp'tan Durum Güncellemesi Hakkında Geri Vites

WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde Snapchat ve Instagram’daki hikaye özelliğini bünyesine katması, sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilmişti. Şirket, bu tepkilerin ardından geri vites yaparak ‘yazılı durum güncellemesi’ni geri getiriyor.

WhatsApp, geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru uygulamanın ‘durum’ kısmını güncelleyerek tıpkı Instagram ve Snapchat’tekine benzer bir özellik getirmişti. Bu kısma ‘Hikaye’ özelliğini entegre eden WhatsApp, bu sefer kullanıcılar tarafından çok ağır eleştirilmişti. Tepkiler güncellemenin geldiği günden beri bitmek bilmeyince şirketin bu özellikle ilgili geri adım atmaya niyetli olduğu ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre WhatsApp’ın bir sonraki güncelleme ile yazılı durum kısmını tekrar aktifleştirebileceği söyleniyor. WABetaInfo'nun Twitter sayfasından paylaştığı bilgiye göre WhatsApp, ‘Tagline’ adını verdiği bu özellikle yazılı durum güncellemesini geri getiriyor. Sızan bilgilere göre kullanıcılar, yeni gelecek özellik sayesinde tıpkı eskisi gibi yazıyla ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecekler. Uygulamanın beta ekran görüntülerine baktığımızda, metin durumu özelliğinde büyük bir değişiklik yapılmayacak ve yeni özellik, birkaç gün önce gelen hikaye özelliğinin yanında yer alacak.

Kullanıcılar, yeni özelliğe gizlilik ayarların ulaşıp gerekli düzenlemeleri yapabilecekler.