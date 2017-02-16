WhatsApp'tan Snap Atacağımız Durumlar Özelliği Nasıl Olacak?

Snapchat’in klasik fotoğraf paylaşma özelliği Instagram’a Hikayeler olarak gelmesinin ardından WhatsApp’a da Durumlar olarak geliyor!

Snapchat ile bir anda popülerleşen anlık ve görüldükten sonra silinen fotoğraf paylaşımı bildiğiniz gibi birkaç ay önce Instagram’a da gelmişti. Snap olarak bildiğimiz bu fotoğraf paylaşımı, Instagram’da ‘Hikayeler’ adını almasının ardından Facebook’un sahip olduğu bir diğer platform olan WhatsApp’a da bu özellik geliyor.

WhatsApp’da ‘Durumlar’ olarak adlandırılacak olan bu yapı şu anda bazı beta kullanıcılarına yavaş yavaş sunulmaya başladı bile. Kısa süre içerisinde herkese açılması beklenen bu özellik ile beraber WhatsApp’ta bulunan Aramalar, Sohbetler ve Kişiler adlı sekmelere Durumlar sekmesi ile bir de fotoğraf makinesi ikonu eklenecek.

Durumlar bölümünden arkadaşlarınızın ve sizin paylaştığınız durumları görebilecekken, fotoğraf makinesi ikonuna tıkladığınızda ise yeni bir durum fotoğrafı çekebileceksiniz. Tıpkı Snapchat ve Instagram gibi sadece 24 saat boyunca görülebilecek ve bir kere baktıktan sonra silinecek bu görsellerin WhatsApp listenizdeki herkes tarafından mı yoksa göndermek istediğiniz kişilere mi gönderileceği bilinmiyor.

Ancak eğer listenizdeki herkese gidecekse bu paylaşımlarınızı telefon rehberinizdeki arkadaşlarınızın yanı sıra eş, dost, akraba, patron, iş arkadaşlarınız ve WhatsApp üzerinden hizmet veren bakkal, çiğ köfteci gibi kişilerin dahi görebileceğini unutmayın. Bu noktada bazı sorunların ortaya çıkabileceği WhatsApp Durumlar özelliği ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça ve bize de ulaştıktan sonra sizlere daha detaylı olarak aktaracağiz.