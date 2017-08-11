WhatsApp, iOS İçin Çoklu Medya Sunucu Hizmetini Duyurdu!

WhatsApp, çoklu medya sunucularını devreye sokarak Facebook sunucularında yer alan medyaları WhatsApp'a taşımaya olanak tanıyor.

WhatsApp, son zamanlarda güvenilirlik ve veri kalitesini garantilemek için medya paylaşımlarında yeni bir hizmet üzerinde çalışıyordu. Microsoft tarafından Multi Media Server(MMS) protokolü üzerine geliştirilen yeni sistem, Facebook sunucularında barındırılan medyaları paylaşması için hazır hale getirildi. MMS, WhatsApp tarafından gerçek zamanlı olarak tüm multimedya verilerini aktarmak için kullanılacak.

WhatsApp, iOS kullanıcıları için bugünden sonra aynı anda indirilebilecek GIF’leri, belgeleri ve videoları paylaşmaya yarayacak MMS protokolünü devreye sokuyor. Bu sayede eş zamanlı indirmelerin dışında kaç tane GIF, belge ve eş zamanlı video indirmesini varsa kontrol edilebiliyor.

WhatsApp’ın bir süredir benimsediği uçtan uca şifreleme sistemini kullanmaya devam edecek bu yeni protokol, normal görüntü, video, ses dosyası gibi verileri paylaşmanıza olanak tanırken, MMS protokolü sayesinde verileri sıkıştırmadan da paylaşabileceksiniz.

WhatsApp, gerek Android gerekse de iOS platformu için gelişmeye devam ediyor. Siz WhatsApp'ın dünden bugüne kadar olan değişimi hakkında neler düşünüyorsunuz?