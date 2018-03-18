WhatsApp ve Telegram uygulamalarında rahatsız edici bildirimlerin nasıl sessize alınacağını sizler için gösterdik.

Mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal paylaşım platformlarındaki grup mesajlaşmaları biraz azaldı. Çünkü mesajlaşma uygulamalarında anlık grup mesajlarına çok daha hızlı bir şekilde dönüş yapılabiliyor. Ancak kalabalık gruplar yüzünden sürekli gelen sesli bildirimler bir süre sonra can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor.

WhatsApp’ta girdiğiniz grubun bildirimlerini sessize almak oldukça kolay bunun için, Grubun logosuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan “Bildirimleri sessize al” kısmına tıkladıktan sonra süre belirtmeniz yeterli. Ancak en yüksek süre olan 1 yıl dolduğunda arka arkaya gelen sesli bildirimler can sıkıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlarınızın sizleri yeni bir gruba eklemesi halinde telefonunuz hiç susmadan arka arkaya çalabiliyor. Bu haberimizde sizlere tüm grupları ve kişileri nasıl sessize alabileceğinizi göstereceğiz.

WhatsApp Konuşmalarını Sessize Alma

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra “Ayarlar” kısmına tıklayınız.

Daha sonra karşınıza gelen pencereden resimde de göstermiş olduğum “Bildirimler” kısmına tıklayınız.

Açılan pencereyi aşağıya kaydırdıktan sonra “Grup bildirimleri” kısmının altındaki “Bildirim tonu” yazan yere tıklayınız.

Son olarak karşınıza gelen yerden “Sessiz” seçeneğine tıkladığınızda konuşmalarınızdan bildirim alacaksınız, ancak bir daha telefonunuz ses çıkarmayacak bu sayede rahatsız edilmeden istediğinizde mesajlaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak telefonu çok sık elinize almayan biriyseniz mesajlarına geç cevap vermeniz arkadaşlarınızla aranızın açılmasına neden olabilir.

Telegram’da Bildirimler Nasıl Susturulur

Telegram’ı açın, sol taraftaki menüyü aşağı kaydırın ve sırasıyla Ayarlar > Bildirimler > Sesler kısımlarına tıklayınız.

Buradan uyarı kaydırıcısını devre dışı bırakarak tüm sesli ve sessiz bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca “ses” kısmına dokunduğunuzda uyarı sesini “yok” olarak seçerseniz bildirim alırsınız ancak telefonunuz sizi ses çıkartarak uyarmaz.

Belirli bir sohbete ait bildirimleri kapatmak için, sohbetteki üç noktalı Menü düğmesine dokunun ve 'Bildirimleri sessize al' kısmını seçin. Daha sonra ne kadar süreyle susturmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.