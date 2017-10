WhatsApp Vergi Artışının Nedenlerinden Bir Tanesi!

Son günlerde vergilere zamlar gündemde önemli bir yer tutuyor. WhatsApp yaygınlaştıktan sonra, SMS dönemi neredeyse son buldu. SMS kullanımının azalmasından kaynaklı yaklaşık olarak 800 milyon vergi kaybı oluştuğu iddia ediliyor.

Operatör üzerinden kullanılan bütün kullanımlardan Özel İletişim Vergisi(ÖİV) alınıyor. Bu kullanımların eski ücretleri sesli görüşmelerde yüzde 25, sabit telefonlar ile sesli görüşmelerde yüzde 15, internet kullanımından yüzde 5 oranındaydı. Torba yasa tasarısı ile bütün hizmetlerin kullanımları yüzde 7.5 oranında sabitlenecek. Bu durum internet kullanımlarından alınan ÖİV oranının yüzde 50 artış göstereceği yönünde.

Telefon kullanımı her yıl artmasına rağmen ÖİV gelirleri her sene yerinde sayıyor. Son 4 yılda, her sene yaklaşık olarak 4 milyon 750 bin Türk Lirası ÖİV geliri elde ediliyor. Bu senenin sonunda ÖİV geliri büyük bir oranda düşüş yaşayabilir. Özel İletişim Vergisi'nin artışında internet üzerinde sesli,görüntülü ve yazılı görüşme yapmamızı sağlayan başta WhatsApp olmak üzere bütün iletişim uygulamlarının katkısının büyük olduğu düşünülüyor.

Son günlerdeki vergi artışları vatandaşı hiç memnun etmedi. Birçok vergi ise yüksek oranlarda zamlandı. Sizce bu yeni zamların bir tanesi de bu tip vergi açıkları olabilir mi? Sizler bu vergi artışları hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.