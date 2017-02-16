WhatsApp'ın Tüm Yeniliklerini Herkesten Önce Kullanın!

WhatsApp’ın şu anda beta test aşamasında olan Hikayeler özelliği gibi kısıtlı çevre için sunduğu tüm yeni özellikleri nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

WhatsApp’ın dün paylaştığımı ve bugün de nasıl olacağını gösterdiğimiz haberlerimizden sonra şimdi de tam sürüme dağıtımı başlamadan nasıl bu güncellemeleri yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Webtekno Forum'dan Exxtravaganza kullanıcı adına sahip arkadaşımızın tavsiyesiyle keşfettiğimiz WA Tweaks adındaki bir uygulama sayesinde WhatsApp’ın tüm yeniliklerini kullanabileceğiniz bu sistemde ilk gereksinimimizin cihazınızın rootlu ve haliyle SuperSU uygulamasının kurulu olmasını gerektiğini belirtmiş olalım. Yani bu uygulama sadece rootlu Android telefonlar için geçerli.

Eğer telefonunuz rootlu ise adımlarımıza başlayabiliriz.

WhatsApp’tan Beta Test Kaydı

Bu özellikleri kullanabilmeniz için WhatsApp’ın beta test kullanıcılarından biri olmanız gerekli. Eğer beta testi kullanıcısı iseniz sorun yok, ama değilseniz buradaki bağlantıdan WhatsApp’ın beta kullanıcısı olabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzdan Google Play Store’da WhatsApp bölümüne giderek altta bulunan “Beta Kullanıcısı Ol” bölümünden kayıt olabilirsiniz.

Ardından birkaç dakika bekleyerek WhatsApp’a beta güncellemesinin gelmesini beklemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

WA Tweaks İndirme ve Kurulumu

Ardından WA Tweaks isimli uygulamayı buradan ya da yazının sonundaki bağlantılardan APK olarak indirerek cihazınıza kurun. Ancak bunun için de telefonunuzda “Bilinmeyen Kaynaklar” için izin vermeniz gerekiyor. Bunu da kurulum sırasında çıkacak uyarı ile yapabilirsiniz.

Kurulumu yaptıktan sonra Ayarlar > Uygulamar > WhatsApp adımlarıyla Durdurmaya Zorla diyerek WhatsApp’ı kapatın. Ardından WA Tweaks’i açarak sol menüden “Enable All” diyip WhatsApp’ı tekrar açtığınızda başta hikayeler olmak üzere tüm yenilikleri kullanabileceksiniz.

Aynı zamanda bu uygulamayı ilerleyen dönemlerde gelecek yenilikleri de ilk sahip olmak için kullanabilirsiniz.

WA Tweaks WhatsApp’tan Ban Yedirir mi?

Bu konuda içiniz rahat olsun. WhatsApp Plus başta olmak üzere WhatsApp bazlı türevler yasaklanmış olsa bile bu bir mod olmaması sadece WhatsApp’ın gizli tutulan detaylarını aktif etmesi sebebiyle herhangi bir yasaklama ya da WhatsApp’tan ceza yemenize sebep olmaz.

WA Tweaks’i Nereden İndirebilirim?

Hemen aşağıdaki bağlantılardan WA Tweaks’i indirebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp’ı da aşağıdaki bölümden önce BETA TEST yazan kısıma tıklayarak test kullanıcısı olmayı, ardından da güncellemeyi unutmayın.