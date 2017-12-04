WhatsApp Sohbetlerini Özetleyen ve Çeviren Asistan WACAO!

İki geliştiricinin günlük sorunlarından yola çıkarak geliştirdikleri WACAO, gün içinde biriken WhatsApp mesajlarını tek tek okuma derdinden kurtararak kısa özetler sunuyor.

WhatsApp günümüzde en vazgeçilmez akıllı telefon uygulamalardan biri olmuş durumda. Hal böyle olunca birkaç saat telefonumuzdan uzak kaldığımızda, özellikle grup sohbetlerinde yüzlerce mesaj birikebiliyor ve bu mesajları tek tek okumak tam bir işkence oluyor.

Pazarlama analitiği sağlayıcısı SuperCrunch'ta çalışırken tanışan iki geliştirici Vivek Bombatkar ve Sidharth Ramachandran, bu biriken mesaj sorununu ortadan kaldıracak yeni bir hizmeti Disrupt Berlin 2017 Hackathon'da tanıttılar.

WACAO ya da diğer bir deyişle WhatsApp Sohbet Asistanı, telefonunuzdan uzun süre ayrı kaldığınızda biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek bizi tek tek tüm mesajları okuma zahmetinden kurtarır.

WACAO sohbet asistanı, mesajlarınızı okumak ve size bir özet sunmak için WhatsApp Web servisini kullanmaktadır. WebWhatsAPI üzerine kurulu olan servis, web’de WhatsApp ile etkileşim kurmak için bir python arayüzü kullanır.

Sidharth Ramachandran’ın söylediğine göre WACAO’da kullanılan özetleme teknolojisi, haber makalelerini özetleyen teknolojiye oldukça benziyor ancak teknoloji, sohbetler için yeniden tasarlanmış. Ayrıca asistan, sohbetleri anlamak için de NLP (doğal dil işleme) teknolojisini kullanıyor.

Geliştiriciler, WACAO’yu istedikleri seviyeye getirdikten sonra işleri daha da kolaylaştırmak için bir Chrome uzantısı geliştirmek istediklerini belirttiler. Böylece tüm özetleri tek bir WACAO adlı konuşmadan alabileceksiniz.

WACAO'nun kullanımı son derece basittir. Örneğin; iş arkadaşlarınızın bulunduğu WhatsApp grubunda konuşulanların bir özetini almak istiyorsunuz. WACAO sohbetini açtıktan sonra ‘özetle’ yazdıkdan sonra grubun adını yazacaksınız. WACAO, grubu son ziyaretinizden bu yana konuşulan her şeyi özetleyip size sunacak.

WACAO’nun birikmiş mesajları özetlemesi muhteşem bir hizmet olmasına karşın tek yeteneği bu değil. Asistan, sohbet içinde çeviri hizmeti vererek farklı dilde konuşan kişilerin sorunsuz bir şekilde anlaşmasına da yardımcı oluyor.

Çeviri hizmetini kullanmak için WACAO sohbetindeyken öncelikle mesajınızı çevirmek istediğiniz dili yazıyorsunuz. Ardından mesajınızı yazıyor ve göndermek istediğiniz kişiyi belirtiyorsunuz. Örneğin; ‘İngilizce’ye çevir - Mutlu Yıllar! ve Webtekno Takipçiler’e gönder.’

WACAO’nun bir başka hizmeti ise HBD(Mutlu Yıllar) komutu ile tanıdıklarınıza doğum günü mesajları gönderilmesi için asistanı programlayabilirsiniz. Böylece ‘sen benim doğum günümü kutlamadın’ tartışmaları da son bulmuş olur.

Bu muhteşem yetenekli asistanı denemek isterseniz buraya tıklayarak Github’dan APK olarak indirebilirsiniz.