WhatsApp Web’e girip tüm mesajlarınızı gizlice okuyan insanlara karşı önlem almak isteyen Facebook, bunun için WhatsApp Web’e girdiğinizde telefonunuza bildirim gitmesini sağlayacak yeni özelliğini yayınladı.

1.5 milyar aylık kullanıcısı ile en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son dönemde artan kötü amaçlı kullanımın önüne geçmek için yeni özellikler getirdi. WhatsApp’ı bilgisayarınız üzerinden kullanabilmeniz için geliştirilen WhatsApp Web’e de güvenlik anlamında önemli bir özellik geldi. İsteğiniz dışında WhatsApp Web’e girip kişisel mesajlarını okuyan kişilere karşı önlem almak için bundan sonra WhatsApp Web’e girildiği anda telefonunuza bir bildirim gelecek. Bu bildirim sayesinde hesabınızın o anda WhatsApp Web üzerinde açık olduğunu anlayacak ve isterseniz tüm WhatsApp Web erişimlerini engelleyebileceksiniz.

İnternet üzerinden WhatsApp Web’e her giriş yaptığınızda karşınıza çıkan bu bildirimler, sizden habersiz mesajlarınızı okuyan kişileri öğrenmenizi sağlayacak. Aslında ayarlar bölümünden şu anda hangi WhatsApp Web hesaplarınızın çevrimiçi olduğunu öğrenebiliyorsunuz, ancak bunu düzenli olarak takip etmek mümkün olmuyor. Bu sistem sayesinde hesabınızı sürekli olarak takip edebiliyorsunuz.

Eğer siz de birden fazla bilgisayarda WhatsApp Web’e bağlandıysanız ve bunları kontrol edemiyorsanız, telefonunuza gelen bildirim sayesinde kişilerin özel mesajlarınızı okuyup okumadığını anlayabilirsiniz.

Telefonunuzun en üstünde çıkan bildirime tıklayarak mesajlarınızın görüntülendiği bilgisayar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Örneğin, eski sevgiliniz hesabınıza girdiğinde onu fark etmek bu sayede çok daha kolay olacak.