WhatsApp Web Deneyiminizi Arşa Çıkaracak 6 Chrome Uzantısı!

WhatsApp Web, özellikle tüm gün bilgisayar başında olanlar için bulunmaz bir nimettir. Bununla birlikte bu önemli web servisinin özellikleri henüz çok kısıtlıdır. Fakat bazı Chrome uzantıları ile WhatsApp Web deneyiminizi üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

WhatsApp Web, bir süredir WhatsApp kullanıcılarına hizmet vermektedir. Şirket web sürümünü sürekli güncelleyerek yeni özellikler kazandırıyor olsa da henüz çok kısıtlı bir web uygulaması olduğu söylenebilir.

Fakat her web servisinde olduğu gibi WhatsApp Web’i de üçüncü taraf eklentiler ile zenginleştirebilirsiniz. İşte WhatsApp Web deneyiminizi çok daha yukarılara taşıyacak 6 Google Chrome uzantısı.

1- Hide Media

Sonuçta WhatsApp bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır ve bilgisayar monitörünüzde gelen her fotoğrafın direkt görüntülenmesini istemeyebilirsiniz. Hide Medya, gelen medyaları bulanıklaştırarak görüntülenmesini engeller. Dilediğiniz takdirde medyanın üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

2- WhatsApp Colors

Bu uzantı sayesinde WhatsApp Web renklerinizi kısmi olarak özelleştirebilirsiniz. Ayrıca bazı metinlerin de renklerini değiştirmek mümkün. WhatsApp Colors uzantısı ile WhatsApp Web’e kendi ‘gece modu’ temanızı oluşturabilirsiniz.

3- WhatsApp Web Incognito

WhatsApp Web Incognito ile arkadaşlarınızın mesajlarını okuduğunuzu görmesini engelleyebilir, ayrıca son görülme tarihinizi gizli kılabilirsiniz. Biraz gizlilik isteyenler için son derece faydalı bir uzantı.

4- WAToolkit

WAToolkit ile WhatsApp Web herhangi bir sekmede açık olmadığında dahi mesaj bildirimleri alabilirsiniz. Ayrıca sağ üstte bulunan simgede kaç mesaj geldiği görünür ve imleci simgenin üzerinde tuttuğunuzda mesajlar görüntülenir.

5- WhatsDock

WhatsDock, özellikle müşterilerine WhatsApp yolu ile ulaşmayı hedefleyen işletmeler için mükemmel bir uzantıdır. Bu uzantı ile telefonunuzda kayıtlı olmayan numaralara Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformları veri tabanını kullanarak mesaj gönderebilirsiniz.

6- Zapp

WhatsApp’ın ses kayıt özelliğini çok fazla kullanan biriyseniz Zapp sizin için mükemmel bir uzantı. Zapp sayesinde ses kayıt dinleme ayarlarını değiştirebilir, tüm ses kayıtlarını duraksamadan ardı ardına dinleyebilirsiniz.