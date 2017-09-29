WhatsApp Web’e İki Yeni Özellik Geldi, iPad'e Sürpriz Var!

WhatsApp, uygulamanın tarayıcı sürümü olan WhatsApp Web için yeni bir güncelleme yayınladı, görünürde iki değişiklik var. Ancak saklanan özelliğin de kokusunu aldık.

En son güncellemeye WhatsApp Web, 0.2.6415 sürümüne kavuştu. Dolayısı ile eğer sürüm numaranız bu değilse, tarayıcı ön belleğinizi temizleyip WhatsApp Web’e tekrar giriş yapın.

Şimdi gelin yeni sürümde hangi özellikler gelmiş ona bakalım:

İlerleme çubuğu:

Normalde WhatsApp Web’a ilk girdiğinizde, telefondaki mesajlaşmalarızın uzunluğuna ve içeriğine bağlı olarak süresi değişen bir bekleme ekranı ile karşılaşırsınız. İnternet bağlantınız yavaşsa bu sayfadaki dönen daire sizi uzun süre bekletir ve ne zaman biteceğini ön göremezsiniz. Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalktı ve sayfaya bir adet yeşil ilerleme çubuğu getirildi:

MacBook Pro için Touch Bar desteği geldi:

WhatsApp, Apple’ın amiral dizüstüsü MacBook Pro’ya has olan Touch Bar özelliği için 8 emojinin yer alacağı bir arayüz geliştirdi ve bu sürümle yayınladı.

iPad’lere özel WhatsApp uygulaması geliyor:

WABetaInfo aracılığyla ulaştığımız bilgilere göre iPad kullanıcılarının büyük bir sıkıntısı çözülmek üzere. WhatsApp Web sürümüne benzer bir şekilde çalışacağı söylenen bir iOS uygulaması geliştiriliyor. Bu uygulama aynı zamanda Push bildirimlerini de desteleyecek.

Elbette iPad gelişmeleri bir söylentiden ibaret. Yine de sağlam kaynağımıza güvenimiz sonsuz olduğundan yakın zamanda bu uygulamanın duyurusunu görebiliriz.