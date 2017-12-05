WhatsApp Web'e Onaylanmış Hesap Desteği Geldi

WhatsApp yeni bir güncelleme yayınlayarak Web sürümünü 0.2.7304'e yükseltti. Mobil uygulamada ise emoji setlerinde değişiklik getiren 2.17.364 sürümü beta sürecinde.

WhatsApp, Web sürümü için yeni bir güncelleme yayınlayarak WhatsApp Web 0.2.7304 sürümünü kullanıcılara sundu. WhatsApp Web’in son sürümü kullanmak için tarayıcı ön belleğinizi temizlemeyi unutmayın.

Peki, WhatsApp Web 0.2.7304 ne gibi yenilikler getiriyor ve WhatsApp beta 2.17.364’de ne gibi değişiklikler var?

Yeni Emoji Tasarımları

Mobil uygulamanın yeni sürümü ile birlikte WhatsApp, emoji setlerinde bir geliştirmeye gitti ve yeni emoji tasarımlarını Android ve Windows Phone’lara uyguladı. Geliştiriciler yakın zaman içinde iOS’ta bir emoji değişikliğine gitmeyi planlamıyor, zira bunun için özel bir klavye eklemesi gerekiyor.

Onaylanmış Hesaplar

Hepsi bu kadar da değil; artık WhatsApp Web'de onaylanmış işletme hesaplarını tanıyor. Eğer onaylanmış bir hesap ile WhatsApp Web üzerinden yazışma gerçekleştirirseniz, işletme hesabı aşağıdaki gibi görünecek.



