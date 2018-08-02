WhatsApp Web'e GIF ve Çıkartma Özelliği Geliyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre WhatsApp, yakında masaüstü kullanıcılarının da GIF göndermesine izin verecek. Ayrıca henüz test aşamasında olan çıkartmalar özelliği de erişime kapalı olarak web sürümüne eklenecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzun süredir mobil uygulamasına ekleyeceği çıkartma özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, WhatsApp’ın çıkartmalar özelliğini bir an önce yayınlamasını beklerken WABetaInfo, WhatsApp’ın özellikle ilgili farklı planları olduğunu ortaya çıkardı.

Görünüşe göre WhatsApp, çıkartmalar özelliğini yalnızca mobil uygulaması için değil web sürümü için de geliştiriyor. Daha da önemlisi şirket, çıkartmalar ile birlikte GIF özelliğini de web sürümüne getirmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, şu anda web sürümünde sadece mobil uygulamadan gönderilen ve alınan GIFleri görüntüleyebiliyorlar.

Güncellemenin WhatsApp Web’e ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Muhtemelen web sürüm güncellendiğinde GIF özelliği kullanılabilecek ancak çıkartmalar özelliği tüm kullanıcılara sunulmadığından erişime kapalı kalacak.