WhatsApp’ın Web Sürümüne Gelen Yeni Özellik: Status

WhatsApp’ın mobil sürümünde gördüğümüz durum güncellemelerini bundan sonra web sürümünde de görebileceğiz.

Geçmişte Snapchat’ten esinlenerek Instagram’a entegre edilen Status (durum güncellemeleri) özelliği WhatsApp’ın mobil sürümüne de getirilmiş, fakat Instagram’daki kadar kullanım sayısına ulaşamamıştı. Yine de ‘tek tük’ de olsa bazı kullanıcıların tercih ettiği durum güncellemeleri, bundan sonra WhatsApp’ın web sürümünde de yer alacak.

WhatsApp Web’e girdiğinizde hemen sol tarafta bulunan durum güncellemesi butonuna tıkladığınızda hem kendi durum güncellemenizi hem de arkadaşlarınızın güncellemelerini görebiliyorsunuz. Şu an için web sürümünden durum güncellemesi yapılamıyor, yalnızca arkadaşlarınızınkini görebiliyorsunuz.

WhatsApp’tan yapılan açıklamalara göre Status özelliği, günde 250 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bu rakam, Snapchat’in aktif kullanıcı sayısından bile fazla (166 milyon).