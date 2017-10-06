Web WhatsApp’a internet bağlantımızda bir sorun olmamasına rağmen sık sık karşılaştığımız ‘bağlanamama’ sorunu, aslında çok basit bir şekilde çözülebiliyor.

Benim gibi günü sürekli PC başında geçen insanlar için WhatsApp’ın Web sürümü, gerçekten de hayat kurtarıcı rolü üstleniyor. Artık telefonda bir şey yazarken eski zamanlara göre daha hızlıyız, fakat siz de kabul edersiniz ki mesajlaş işlemini PC üzerinden çok daha hızlı yapabiliyoruz.

Yalnız uygulamanın web sürümünde sık sık karşılaştığımız, can sıkıcı bir sorun var: İnternet bağlantınızda herhangi bir sorun olmamasına rağmen PC ile telefonunuzda iletişim kurulamaması. Hani bağlanmak için önce birkaç saniye, sonra 15-20 saniye, en sonunda da 1 dakika kadar sürecek geri sayım işlemi var ya, tam olarak ondan bahsediyorum. Bunun aslında çok basit bir çözümü var fakat fark ettim ki bunu çoğu kimse bilmiyor.

Web sürümünde yukarıdaki görüntüyü gören çoğu kişi, ‘çıkış’ butonuna tıklayıp daha sonra uygulamayı tekrar PC’ye tanıtıyor ve çok gereksiz bir zaman kaybı yaşıyor. Fakat bunu yapmak yerine telefonunuz eğer yakınınızdaysa, WhatsApp’ı bir kere açarak web sürümünü tekrar aktif edebiliyorsunuz. Belki bazılarınız bu taktiği biliyordur fakat bilmeyen o kadar çok kişiyle karşılaştım ki sizinle de paylaşayım dedim.