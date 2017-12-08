WhatsApp Web' İki Yeni Muhteşem Özellik Geliyor!

WhatsApp Web sürümüne gelen yeni güncelleme ile artık grup sohbetlerinde mesajları kişisel olarak cevaplamak ve videoları ayrı bir pencerede izlemek mümkün oluyor.

WhatsApp, kısa süre önce geliştiriciler için WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasına yeni bir güncelleme yayınlayarak 0.2.7315 sürümüne yükseltti. Peki dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması masaüstü kullanıcıları için hangi özellikleri geliştiriyor?

Gizli Cevaplar

Özellikle son zamanlarda eklenen yeni özellikler ile WhatsApp grup sohbetleri aldı başını yürüdü. Neredeyse hepimizin dahil olduğu 3-5 WhatsApp grubu bulunmakta. Grup sohbetlerinde zaman zaman bir mesaja yalnızca mesaj sahibinin görebileceği cevaplar vermek isteyebilirsiniz fakat vereceğiniz cevap tüm grup kullanıcılarında görünür.

WhatsApp, bu sorunu fark etmiş olacak ki 0.2.7315 sürümü ile birlikte grup sohbetlerine ‘gizli cevapla’ özelliği getiriyor. Bu özellik sayesinde gruptaki herhangi bir mesajı kişisel olarak cevaplamak istediğinizde ‘cevapla’ yerine ‘gizli cevapla’ seçeneğine tıklayabilir, böylece mesajı alıntılayarak mesaj sahibine tekil sohbetten mesajınızı iletebilirsiniz.

Resim İçinde Resim Modu

WhatsApp’ta bir video gönderdiğinizde ya da bir video geldiğinde, videoyu izlemek istediğinizde tam ekran açılmaktadır ve dolayısı ile videoyu izlerken bir yandan da mesaj yazmak mümkün olmamaktadır.

Fakat yeni güncelleme ile gelen resim içinde resim modu sayesinde gelen ya da gönderilen bir videoyu açtığınızda video küçük bir pencere olarak açılacak. Böylece video izlerken sohbet içinde gezinebilecek ya da mesaj yazabileceksiniz.

Bu iki özelliğin de henüz geliştirme aşamasında olduğunu unutmayın. Gerekli testler yapılıp, optimizasyon problemleri giderildiğinde büyük ihtimalle tüm kullanıcılara sunulacaktır. WhatsApp Web güncellemelerini almak için tarayıcı ön belleğinizi temizlemeyi unutmayın.