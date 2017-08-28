WhatsApp, Yakında Twitter Gibi Ticari Hesapları Doğrulayacak!

WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarında olduğu gibi ticari ve popüler hesapları doğrulayacak.

WhatsApp, son zamanlarda gelen yeniliklerle kendisini geliştirmeye devam ediyor. Tıpkı bir sosyal medya gibi davranan WhatsApp, kısa süre önce aldığı hikayeler özelliğ ile yavaş yavaş popülaritesini artırıyor olsa da yeni gelen özellikle de adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Son birkaç aydır çıkacağı konuşulan WhatsApp doğrulanmış hesaplar, WhatsApp FAQ bölümü tarafından doğrulandı.

WABetaInfo, WhatsApp Android Beta uygulamasının 2.17.285 sürümünün piyasaya sürülmesi ile birlikte doğrulanmış ticari hesaplar için destek sağlayacağını açıkladı. En son güncelleme ile işletmeler, iletişim adının yanında yeşil bir tik işareti bulacak. Bu işaret hesabın doğrulandığı anlamına gelecek.

Doğrulanmış hesaplar genel olarak şirket hesapları için kullanılacak. Örneğin son zamanlarda popülerliğini artıran televizyon ihbar hatları doğrulanmış hesaplar olacak ve paylaşacağınız bilgilerin yanlış kişilere gitmediğinden emin olacaksınız. WhatsApp doğrulanmış hesap özelliği şu anda pilot programa katılan az sayıda işletme ile sınırlı.