WhatsApp 'Herkesten Sil' Özelliğini Resmi Olarak Yayınladı!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlışlıkla atılan mesajları karşı tarafın görmesini engelleyebileceğimiz 'herkesten sil' özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına açtı.

WhatsApp, ‘yanlışlıkla’ atılan mesajları hem kendi cihazımızdan hem de konuştuğumuz kişinin cihazından silen ‘herkesten sil’ özelliğini geçtiğimiz ay test etmeye başlamıştı. Daha sonrasında ise bazı WhatsApp Beta kullanıcıları bu özelliği deneme fırsatı buldu.

WhatsApp, yaptığı açıklama ile ‘herkesten sil’ özelliğini resmi olarak tüm kullanıcılarına sunduğunu bildirdi.

Peki herkesten sil özelliği nasıl çalışıyor?

Şu ana kadar WhatsApp’ta bir mesajı sildiğinizde mesaj yalnızca sizin cihazınızdan siliniyor, sohbet ettiğiniz kişinin cihazında görülmeye devam ediyordu. ‘Herkesten sil’ özelliği ile dilerseniz mesajları konuştuğunuz kişinin cihazından da silebilirsiniz. Fakat unutmayın; mesajları tamamen yok etmek için gönderdikten sonra 7 dakika içinde mesajı herkesten silmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yalnızca kendi cihazınızdan silebileceksiniz.

WhatsApp mesajlarını ‘herkesten’ silmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Ayrıca son bir uyarı; herkesten sil özelliği yalnızca WhatsApp’ın son sürümünü kullanan kullanıcılarda çalışır. Bu nedenle sohbet ettiğiniz kişi son sürümü kullanmıyorsa, mesajınız sohbet ettiğiniz kişinin cihazından silinmeyecektir.

Herkesten sil özelliği grup sohbetlerinde de kullanılabilmektedir. Fakat tüm grup üyelerinin WhatsApp’ın son sürümünü kullandığından emin olmalısınız.