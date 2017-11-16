WhatsApp Nihayet 'Bas-Konuş' Düğmesinden Kurtuluyor!

WhatsApp'ın yeni getireceği sesli mesaj kayıt yöntemi sayesinde parmağımızı basılı tutmak yerine ses kaydını kilitleyerek uygulamanın otomatik olarak sesi kaydetmesini sağlayacağız.

WhatsApp, sesli mesajları kaydetme yönteminde değişikliğe gitmeye karar verdi. Bugüne kadar sesli mesajları kaydetmek için ‘kaydet’ butonuna parmağımızı basılı tutmamız gerekiyordu. Bu yöntem, hem elimizi hem de telefonu tek bir işlev için kilitlememize neden oluyordu.

Yeni sesli mesaj kayıt yöntemi sayesinde sesli mesaj kayıt etmeye başladığımızda yukarıda bir kilit simgesi çıkacak ve parmağımızı bu kilit simgesine sürüklediğimizde parmağımızı çeksek dahi kayıt devam edecek. Kaydınız bittiğinde gönder butonuna dokunmanız yeterli olacak.

Sesli mesaj kilitleme özelliği, geçmiş mesajlara bakarak tüm mesajlara tek bir sesli mesaj ile cevap verebilmek için oldukça faydalı olacaktır. Fakat kullanıcıların bu konuda dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor.

Öncelikle kaydı kilitledikten sonra başka bir sohbete giremezsiniz, girmeyin. Zira mevcut sohbet penceresini kapattığınız an kaydınız silinecektir. Ayrıca sesli kayıt yaptığınız sırada medyaları görüntüleyemez, metin mesajı yazamazsınız. (iOS kullanıcıları 3D Touch ile medyaları görüntüleyebilir)

Yeni sesli mesaj kayıt yöntemi henüz test aşamasında ve yalnızca iOS kullanıcılarının erişimine açılmış durumda. Gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra özellik en kısa süre içinde hem iOS hem de Android için yayınlanacaktır.