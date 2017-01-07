WhatsApp Yeni Yıla Rekorları Alt Üst Ederek Girdi!

WhatsApp, 2017'ye muhtemelen Facebook cephesinin bile beklemediği bir rekor ile girdi.

2014 yılında 21 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ı bünyesine katan Facebook, bir diğer mesajlaşma uygulaması Messenger'ı da sürekli olarak yenilemeye devam ediyor.

Nisan ayında düzenlenen F8 geliştiriciler konferansında söz alan Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, o dönemde hedeflerinin Messenger ve WhatsApp toplamında, ''günde 60 milyar mesaj gönderilmesi'' olduğunu açıklamıştı.

O dönemlerde iki uygulamada günlük gönderilen mesaj ortalama 40-45 milyar mesaj civarındaydı. Fakat yılbaşı gecesi, WhatsApp tek başına sağlam bir rekor kırmayı başardı. Yılbaşı gecesi, sadece bir günde WhatsApp'tan tam 63 milyar mesaj gönderilmiş durumda.

Bu mesajların 7.9 milyarı görsellerden oluşurken 2.4 milyarını da videolar kapsamakta. Aylık kullanıcı sayısı olarak 1 milyarı geride bırakan WhatsApp, her yılbaşı zamanında bu rekorunu geliştirecek gibi durmakta. Bakalım seneye nasıl olacak.