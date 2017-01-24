WhatsApp Yeniliklere Doymuyor: Bu Sefer de 3 Yeni Özellik Geldi!

Sürekli birçok yenilik getiren WhatsApp, şimdi 3 yeni özelliğini daha duyurdu.

Ortalama olarak en geç iki haftada bir yenilik getiren WhatsApp, gerçekten dolu dolu bir mesajlaşma programı haline geldi. En son GIF paylaşımı ve araması desteği sunan WhatsApp’a şimdi 3 yenilik birden geliyor.

Şu anda iOS’e gelen ve Android’de beta testinde olan ve kısa sürede herkese gelecek yeni güncelleme ile ilk göze çarpan şeyin çevrimdışı mesaj gönderme özelliği olacak. “E bu zaten vardı” diyecekler için bu özelliğin asıl detayının internet bağlantısı olduğu zaman gönderim sırasına göre mesajların gidecek olması dersek durumu daha iyi anlayacaklardır. Çünkü WhatsApp’ta mesajlaşırken internetin gitmesi ya da çekmemesi durumunda mesaj düzeni saçmalıyorken artık bu sorun olmayacak.

Ayrıca 10 taneye kadar sınırlı olan fotoğraf ve video paylaşımını 30’a arttıran WhatsApp, aynı zamanda depolama seçeneklerinde artık spesifik olarak istemediğiniz şeylerin silinmesini ve kayıt edilmemesini sağlama gibi ayarlara da sahip olacak.

App Store ve Play Store üzerinden güncelleme kontrolü var mı diye bakabileceğiniz WhatsApp’ın son güncel sürümünü aşağıdan indirebilirsiniz.