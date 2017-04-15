WhatsApp'ta Artık Yanlışlıkla Gönderilen Mesajlar Silinebilecek!

Dünyanın en çok kullanılan internet temelli mesajlaşma servisi, yanlışlıkla yollanan mesajlar nezdinde kurtarıcı özelliğe sahip oldu.

Geçen yıl itibariyle WhatsApp'ın "iptal" şeklinde yeni özelliği ortaya çıktı. Bu özelliğe aşina olanlar, temelde kullanıcıların mesajları geri almasını ve silmelerini sağlar. Söz konusu iletinin silinmesi tek taraflı değil, çift taraflı gerçekleşir.

@WABetaInfo tarafından atılan bir tweet'e göre, WhatsApp'ın bu özelliği chat istemcisinin web kullanıcıları da bu beceriye sahip. Temelde bu, mobil / web'deki kullanıcılarının aynı özellikleri edinebilecek anlamına gelmekle birlikte, web / masaüstü istemcisinin mobil sürümle uyumlu olacağı anlamını taşıyor. Açıklanan detaylara göre, iptal özelliği, son 5 dakikada gönderilen iletiler üzerinde çalışacak; bu da, daha eski iletileri iptal edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte, henüz web sitesinden kullanmayı beklemeyin.

Özelliğin kullanıma sunulmasıyla ilgili neyin alakalı olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz, ancak muhtemelen kullanılabilir hale gelene kadar çok uzun olmayacağını düşünüyoruz. Yani kısa süre içinde yeni yetenek yüzünü gösterecektir.