Wi-Fi Güvenliğini Önemsemeyenlerin Baş Belalısı 5 Yazılım

Kablosuz ağ teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte kablosuz ağlara izinsiz erişim sağlayan yazılımların sayısı da artış gösterdi. Bu yazılımlar kullanıcıların amacına göre güvenliği arttırabilir ya da diğer kablosuz ağlara saldırabilir. Başka bir kablosuz ağa saldırmanın bir suç olduğunu hatırlatarak size 5 Wi-Fi analiz yazılımını listeledik.

İnternet bağlantılarını izinsiz erişimlerden korumak önemli bir konudur. İzinsiz erişimleri engellemek için ciddi güvenlik protokolleri bulunsa da internet ayarlarınızı hatalı bir şekilde ayarlamanız ya da basit bir şifre belirlemeniz, hiç istemediğiniz kişilerin internet bağlantınıza kolaylıkla erişmesine neden olabilir.

Aşağıda listelediğimiz yazılımlar ile Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini analiz edebilir, siber saldırı araçları ile erişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarınızın sinyal menzilindeki diğer güvenliği yetersiz Wi-Fi ağlarına bağlanabilmenizi sağlasa da bunun bir suç olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Kablosuz ağ güvenliğini analiz edebileceğiniz 5 yazılım:

C diline yazılmış AirCrack ile kablosuz ağın güvenliğini test edebilirsiniz. Bu yazılım 802.11 WEP ve WPA-PSK anahtarlarını kolaylıkla kırabilmektedir. Bu nedenle kablosuz ağınızın WPA2-PSK ile korunduğundan emin olun.

Python programlama dili ile yazılmış Fern’i kullanarak kablosuz ağı analiz edebilir, boşlukları bulabilir ve güvenliği maksimuma çıkarabilirsiniz. Fren’in diğer özelliği ise WEP / WPA / WPA2 / WPS güvenliklerini kırabilmesidir.

Reaver ile kablosuz ağınızın güvenliğini çok daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Bunula birlikte Reaver, WPA/WPA2 şifrelerini de kolaylıkla alt edebilir.

Wireshark, en iyi kablosuz ağ protokolü analizörlerinden biridir. Wireshark öyle yeteneklidir ki Bluetooth, ethernet ve USB’den canlı verileri yakalayıp analiz edebilir.

Wifisher, özellikle son dönemde popülerliği giderek artan bir kablosuz ağ güvenlik aracıdır. Wifisher ile kablosuz ağınızın güvenliğini analiz edebilir ve güçlendirebilirsiniz. Bununla birlikte Wifisher sinyal menzili içindeki diğer kablosuz ağların güvenlik protokollerini de aşabilmektedir.