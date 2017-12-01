Eğer mevcut Wi-Fi hızınızdan memnun değilseniz, yeni bir cihaz satın almadan da hızı arttırabilirsiniz.

İnternetin kullanım alanı, eskisine nazaran artık çok daha artmış durumda. Bundan 15-20 yıl öncesini hatırlayın, interneti en çok -belki de bir tek- bilgisayarlarda kullanıyorduk. Şimdi öyle mi? Telefonunuzdan tutun da evinizdeki birçok akıllı ev aletine kadar hemen her şey için internete ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum, dolayısıyla internet hızının daha da önemli olmasına sebep oluyor.

İnternet servis sağlayıcımızın sunduğu hizmeti tam randımanlı kullanabilmek için bazen ekstra cihazlar satın alabiliyoruz. Fakat bu taktikleri uygularsanız, herhangi bir ürün satın alımı gerçekleştirmeden mevcut Wi-Fi hızınızı biraz daha arttırabilirsiniz. Şimdi hemen bu 5 taktiğe bakalım.

Yönlendiricinizi başka bir yere taşıyın

Bu cihaz, bulunduğu ortamdaki görüntüyü bozmaması için genelde odanın en ücra köşesine gizlenir. Fakat kaliteli bir Wi-Fi istiyorsanız, maalesef bu alışkanlığınızı değiştirmek zorundasınız. Yönlendiricinizi mümkün olduğu kadar merkezi bir yere ve de yerden olabildiğince yükseğe konumlandırmanız gerekiyor. Bu işlemi uyguladığınızda hızınızda belirgin bir artış olduğunu göreceksiniz.

Başka cihazlarla yan yana durmamasına özen gösterin

Yönlendiricinizin telefon, mikrodalga ya da bluetooth gibi cihazlarla yan yana durması, aldığınız hızı da olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla yönlendiricinizi mümkün olduğu kadar bu cihazlardan uzak tutunuz.

Antenleri daha büyükleriyle değiştirin

Bazı yönlendiricilerin antenleri sökülebilir özellikte oluyorlar. Başka bir yönlendirici satın almak yerine antenleri daha büyükleriyle değiştirirseniz, daha hızlı ve güçlü bir Wi-Fi sinyali alabilirsiniz.

Yönlendiricinizi arada bir baştan başlatın

Evet, bunu hepimiz artık arkadaşlarımızla yaptığımız geyik muhabbetlerinde bile kullanıyoruz fakat bilgisayar uzmanları bu konuda gerçekten ciddiler. Wi-Fi’yi yeniden başlatmanız halinde internet hızınızda belirgin bir artış görme olasılığınız çok yüksek.

Son çare, yönlendiricinizi değiştirin

Eğer yönlendiriciniz artık çok eskidiyse yenisini almakta fayda var. Wi-Fi teknolojisi yıllar içinde büyük gelişme kaydetti ve hızlı bir internet için bizlere birçok seçenekler sundu. Dolayısıyla eskimiş olan yönlendiricinizi 802.11ac olan bir modelle değiştirmek, internet hızınızın olması gereken seviyeye gelmesine yardımcı olacaktır.