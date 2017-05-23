Wi-Fi ile Duvarların Arkası Görülebilecek!

Bilim adamları, Wi-Fi teknoloji kullanarak duvarların arkasındaki insanları 3 boyutlu olarak resmetmenin yolunu buldu.

Bildiğimiz gibi Wi-Fi sinyalleri duvardan geçebiliyor. Başka odada bulunan modemimiz ile internete girebilmemiz Wi-Fi sinyallerinin duvardan geçebilmesi sayesinde oluyor.

Fakat bütün mikrodalga sinyalleri telefonlarımız, tabletlerimiz veya laptoplarımıza ulaşamıyor. Geri yansıyan bu sinyaller bizleri gözlerimizle göremediğimiz ampuller gibi aydınlatıyor.

Şu sıralar Alman bilim adamları Wi-Fi teknolojisinin bu özelliğini bir odanın içerisindeki cisimlerin hologramlarını veya 3 boyutlu fotoğraflarını yaratmak için kullanmaya çalışıyor.

Business Insider'a konuşan 23 yaşındaki Munich Teknik Üniversitesinde fizik öğrencisi Philipp Holl, "Bu cihaz, ortamdaki Wi-Fi sinyalleri sayesinde bir odanın içerisini dışarıdan tarayabiliyor." diye konuştu.

Holl aslında bu cihazı bitirme tezi için öğretmeni Friedemann Reinhard ile yaptı. Bu ikili sonrasında projede kullandıkları tekniği bir dergi ile paylaştı.

Holl ürettikleri teknolojinin henüz prototip aşamasında ve çok kısıtlı çözünürlüklerde çalıştığını belirtse de projesinin geleceğinden ümitli durumda.

Holl, "Masada bir bardak varsa o bardağı görebiliriz fakat bardağın şeklini göremeyiz. Yine de bir insanın, bir köpeğin ya da bir kanepenin şeklini ayrıt edebilecek durumdayız. 4 santimetreden büyük cisimleri tespit edebiliyoruz" diye belirtti.

Wi-Fi ile Duvarların İçini Nasıl Görürüz?

Wi-Fi ile duvarların arkasını görebilmemiz yıllardır konuşulan bir konuydu. Bazı sistemler bir ya da birden çok Wi-Fi antenleri kullanarak izinsiz girişleri tespit edebiliyor, cisimleri takip edebiliyordu. Bazı sistemler de çoklu anten sistemleri kullanarak 2 boyutlu görüntüler oluşturabiliyordu. Fakat Holl'a göre bugüne kadar kimse bütün bir odanın 3 boyutlu görselini oluşturmaya çalışmamıştı.

Holl kendi sisteminin daha iyi görüntüler verdiğini savundu. Bunun sebebiyse daha fazla sinyali kaydetmeleriydi. Holl bu sisteminde biri hareketli biri de sabit olmak üzere 2 adet anten kullandı. Sabit anten Wi-Fi alanının arka planını kaydederken ikinci hareketli anten de aynı alanı birçok noktadan kaydetmeyi sağlıyordu.

Antenler Wi-Fi sinyalinin yoğunlunu kaydetmekle beraber aynı zamanda bu sinyalin fazını da kaydediyor. Faz, ışığın aynı zamanda dalga olmasından gelen bir özelliktir. Lazer ışığı bir faz olduğu gibi bildiğimiz ampul ışığı birden fazla fazda yaymaktadır. Wi-Fi sinyalleri de lazerler gibi belirli frekanslarda ve fazlarda sinyal yaymaktadır.

Bu iki antenden gelen sinyaller eş zamanlı olarak bir bilgisayara giriliyor ve bilgisayardaki sistemler sinyallerin yoğunlunu ve fazını hesaplayarak tahmini bir görüntü oluşturmaya çalışıyor.

Holl ve Reinhard'ın ürettikleri ilk hologram Wi-Fi modemin önüne konulmuş bir metal şekildi.

Sonuç olarak aşağıdaki görseller tam anlaşılmasa da bu sistemin nasıl çalıştığına dair fikir oluşturacaktır. Hareket halindeki anten Wi-Fi gölgelerini ve yansımalarını duvarın arkasından tespit edebildi.

Holl'e göre ürettikleri bu sistemin uygulanacağı yerler oldukça fazla olabilir. Bir kamyona yerleştirilecek antenler, insanların deprem sonrasındaki enkazlardan kurtarılmasını kolaylaştırabilir. Tabi Holl, bu sistemin ajanlık yapmak için kullanılabileceğini de ekledi.

Holl, "Bir drone kullanarak, bütün bir binayı 20-30 saniye de taramak mümkün olabilir." dedi. Holl'ün bu teknolojisiyle ilgili detaylı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.