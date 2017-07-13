Wifi karşılığı 22.00 Kişi Tuvalet Temizlemek için Kaydoldu!

Günümüzde birçok noktada ücretsiz wifi bölgeleri bulunuyor. Bazen AVM’lerde, bazen sokaklarda, bazen herhangi bir kafede. “Kullanım Koşullarını Kabul Ediyorum” seçeneğini seçip bu ücretsiz bağlantılara bağlanıp internetin keyfini sürüyoruz. Peki hangimiz o kullanım koşullarını “Zımbırtı” deyip geçmeden önce okudu?

Wifi kullanım koşullarının öneminin üzerine basmak için halka açık ücretsiz wifi sağlayıcısı şirket Purple, kullanım koşullarına 1000 saatlik topluluk hizmeti şartı ekledi. Şirket tüketici farkındalığı yaratmak için başlattığı bu esprili kampanya için, salyangoz kabuğu temizlemekten,tuvalet temizlemeye kadar birkaç farklı topluluk hizmeti koşulunu kullanım şartlarına ekledi. Bu şakacı kampanya sırasında 22.000 kişi arasında sadece bir kişi bu içeriği farketti.

Purple'ın CEO'su Gavin Wheeldon, açıklamasında, "Wi-Fi kullanıcıları, bir ağa erişmek için kayıt olduklarında şartları okumak zorundalar, ne için kabul ediyorlar, ne kadar veri paylaşıyorlar ve sağlayıcılara ne lisans veriyorlar? Denememiz, bir ağa erişmenin ve haksız bir şey için izninizi almanın çok kolay olduğunu göstermektedir." dedi.

Neyse ki şirketin hakkı olmasına rağmen kimseyi salyangoz kabuğu boyamak veya tuvalet temizlemek için zorlamaya niyeti yok. Fakat bu olaydaki gibi eğlenceli bir şirketin dikkat çekmek için yaptığı bir kampanya yerine, gerçekten sizi zora sokacak ciddi maddeleri içeren bir sözleşmeyi istemeden imzalayabilir ve başınıza istemediğiniz işler açabilirsiniz.