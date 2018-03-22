Wi-Fi Sertifikasında Galaxy J8 (2018) İzleri

Geçen ay ortaya çıkan ve özelliklerinin bir kısmı açıklanan, SM-J800FN model numarasına sahip olan cihaz, Samsung’un adlandırılma modeline dayanarak, Galaxy J8 (2018) olarak adlandırıldı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan SM-J800FN model numaralı cihaz, Samsung tarafından Galaxy J8 (2018) olarak adlandırıldı. Haberimizin asıl konusu ise Galaxy J8’in Wi-Fi sertifikasında ortaya çıkan bir detay. Bildiğiniz gibi güncellemelerin yayınlanmadan önce Wi-Fi sertifikası alma zorunluluğu var. Ve evet! Sertifika detaylarında Android 8.0 ve SM-J800FN ibaresi açıkça görünüyor.

Yeni Galaxy J8 modelinin Galaxy A8’de (2018) bulunan bir Infinity Ekranı ile gelebileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra, Galaxy A8+ (2018) modeli ile uyumlu yeni bir Galaxy J8 + (2018) cihazını da öneriyor. Bu raporlara güven veren Galaxy J8 + (2018) olduğuna inanılan SM-J805G model numarasına sahip cihaz, birkaç gün içerisinde bir referans listesinde yerini aldı.

Galaxy J8 ve Galaxy J8+ modellerini Infinity Display’lerle piyasaya sürmek, Samsung’un orta sınıf telefon serisine bir tutarlılık unsuru getirecek. Farklı fiyat segmentlerinde Infinity Ekranlı telefonlara sahip olacak olan şirket, kullanıcılarına çeşitlilik sağlamayı amaçlıyor.

Gelecek olan Galaxy J8 (2018) adlı telefonun, 5.5 inç büyüklüğünde 1280×720 piksel çözünürlük sunan bir ekrana sahip olması ve arka tarafında 12 Megapiksel, ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapması bekleniyor. Çok fazla bilgiye sahip olunmasa da telefonun, Exynos 7870 işlemci ve 3GB RAM ile güçlendirileceği gelen bilgiler arasında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung J8 (2018) ile piyasaları sallayabilir mi?