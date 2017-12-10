Wi-Fi'ya Bağlanmak İçin Bataryaya İhtiyacı Olmayan Objeler

Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering'in 3 öğrencisi,3D yazıcıyla Wi-Fi ağlarına bağlanmak için bataryaya veya herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan objeler üretti.

Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering öğrencisi Vikram Iyer, Justin Chan, ve Shyamnath Gollakota geliştirdikleri proje sayesinde, 3D yazıcıyla bataryaya ihtiyaç duymadan Wi-Fİ alıcısı veya Wi-Fi vericisi olarak kullanılabilen objeler ürettiler. Geliştirdikleri bir çark ve küçük bir şalter sistemini, içerisinde bakır ve grafen bulunan 3D yazıcı malzemesiyle üreten üçlü, çok kritik durumları çözebilecek teknolojiler ürettiler.

Üçlü geliştirdikleri teknoloji ile, rüzgar basıncını ölçebilen, su basıncını ölçebilen ve hatta deterjan bitiğinde uyarı verebilen ve bunları yaparken her hangi bir bataryaya ihtiyaç duymayan objeler üretti. Ayrıca bilgisayara bağlanarak, mouse'un "scroll" tuşunun işlevlerini gerçekleştirebilen veya açma kapama düğmesi olarak işlev görebilen objeler de üreten üçlü, bu teknolojiyi geliştirme amaçlarının kablosuz sistemlere daha güvenli bir ekosistem oluşturmak olduğunu belirtti.

Geliştirdikleri objelerin çevre dostu olduğunu da söyleyen Iyer, Chan ve Gollakota, proje üzerinde araştırmaları bittiğinde, bu teknoloji akıllı ev sistemlerinde ve ev tipi ölçüm aletlerinde kullanmak istiyorlar. Tabii ki şimdilik objelerin gönderebildiği veya alabildiği Wi-Fi verisi sınırlı. Ancak enerjiye ihtiyaç olmadan bu tip cihazların geliştirilebiliyor olması bizi oldukça heyecanlandırdı.