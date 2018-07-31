Yaşam alanlarınız WiFi ağları için beton kolonlarla mı dolu? Hangi WiFi vericisini kullanırsanız kullanın bir türlü istediğiniz sinyal kalitesini yakalayamıyor musunuz? O zaman birazdan vereceğimiz tavsiyeler sizler için hayat kurtarıcı nitelikte olabilir.

Evlerimizde WiFi sinyalini yakalayamamak ya da sadece belli başlı noktalardan WiFi ağlarına bağlanabilmek başlı başına her zaman bir problem halini almıştı. Çünkü işlerimizi yaparken sinyalin güçlü çektiği noktalarda pineklemek zorunda kalıyor ya da sürekli olarak cihazlarımızın yerini değiştiriyorduk. Şimdi bu denli zahmete katlanmak yerine sinyali güçlendirerek daha geniş alana yaymanın bazı püf noktaları hakkında konuşacağız.

1-WiFi Cihazını Merkezi Konuma Taşıyın

WiFi cihazınızı merkezi bir yere taşımak elbette birçoğunuzun aklına gelmiştir fakat burada belirtmek istediğimiz şu; cihazı evin tam ortasına yerleştirmek onu merkezi konuma getirdiğiniz anlamına gelmez. Zira kolonlardan, betonlardan, metal eşyalardan vb. etmenlerden en uzak olan ve bulunduğu noktadan sinyali her tarafa ulaştırabilecek bir yükseklikte olan her nokta, evinizin merkezi sayılabilir. Bunun için evinizin projesini incelemek önemli bir yol olabilir.

2-WiFi Cihazının Anten Konumuna Dikkat Edin

Eski bir Apple mühendisi olan ve WiFi konusunda uzman bilgisine sahip Alf Watt’ın söylediğine göre ayarlanabilir antenlere sahip yönlendiricilerin antenlerini, yatay bir şekilde konumlandırmak yerine birbirine paralel dik bir konumda hizalamak daha doğru. Bu kavram hem çift antenli hem de daha fazla antene sahip cihazlar için geçerli.

3-Antenlerin Sinyalleri Nasıl Yaydığına Dikkat Edin

Digital Trends isimli kaynakta yayınlanan makaleye göre sinyallerin yayılma çeşitleri pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve sinyalin yayılma şekillerini görmek için buraya tıklayarak ilgili makaleye gidebilirsiniz. Bizler ise sizlere genel olarak antenlerin konumlarına göre sinyali nasıl yaydığından kısaca bahsedelim. Bodrum katlara veya alt katlara WiFi sinyalini yaymak için anteni dikey olarak konumlandırmak, sinyalin aşağı kısımlara daha iyi yayılmasını sağlıyor. Düz bir şekilde konumlandırılan antenler ise sinyali yere paralel şekilde yani bulunduğu konuma yatay şekilde yaymayı sağlıyor. Aynı zamanda sinyal vericinin ayaklarının yere bakması ve zeminde düz durması da büyük önem taşıyor.

4-WiFi Cihazının Evdeki Kablosuz Aygıtları Kaldırabildiğine Emin Olun

Son zamanlarda akıllı cihaz envanteri oldukça geniş bir yelpazeye yayıldı. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı müzik çalarlar ve akıllı televizyonlar gibi birçok cihaz günümüzde çevrimiçi ortama erişebiliyor ve interneti kullanabiliyor. Bu nedenle kullanmış olduğunuz WiFi modemin bu kadar sayıdaki cihazı idare edebileceğini ve tüm cihazları destekleyip desteklemediğini incelemenizde fayda var. Zira modemin yeteri kadar güçlü olmaması sinyali bulsanız bile internet bağlantınızın yavaş olmasına neden olacaktır.

5-WiFi Bağlantı Hızını ve Gücünü Konumlara Göre Test Etmek, İnternet Hızını Ölçmek

Evinizin neresinde sinyalin ne kadar güçlü olduğunu, internet hızınızın hangi rakamlara ulaştığını test etmenin birçok yolu bulunuyor. Dilerseniz bunu çeşitli gerçek zamanlı sinyal ölçücü uygulama ile yapabilirsiniz. Bizler ise mevcut bağlantı hızını ölçmek amacıyla kullanılan en popüler uygulamalar konusunda size tavsiyede bulunacağız.

Speedtest by Ookla

Ülkemizde ve dünya genelinde en popüler hız ölçüm uygulamalarından birisi hiç şüphesiz ki Ookla’dır. Dilerseniz buraya tıklayarak ilgili Android uygulamayı hemen indirebilir veya Speedtest.net adresine giderek sistemi online şekilde kullanabilirsiniz.

Open Signal

Diğer bir alternatif uygulama olan Open Signal, sizlere WiFi ve sinyal kalitesi hakkında önemli bilgiler sunmak amacıyla bir dedektör görevi görüyor. Uygulamayı buraya tıklayarak hemen Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

6-WiFi Cihazınızı Daha Güçlüsüyle Değiştirin

Maddi anlamda problem yaşamayanlar ve işi kısa yoldan halletmek isteyenler için elbette bu en doğru çözümlerden birisi. Sonuç itibariyle bir evin içerisinde sinyali çok uzak noktalara kadar gönderebilecek oldukça güçlü aygıtlar bulunuyor. Şimdi sizlere bu en güçlü WiFi vericileri ile ilgili birkaç tavsiyede bulunacağız.

Google Wifi

Şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle Google’ın bir ürünü olan Google Wifi, sinyal gücünü oldukça artırarak evin boyutunu dinlemeksizin oldukça geniş alanlara sinyal gönderebiliyor. Cihazın ülkemizdeki satış rakamları ise 1000 TL ile 1.300 TL arasında değişiyor.

Linksys Velop Mesh Router

Dikey tasarımı ve beyaz rengiyle biraz stereo hoparlörleri andıran ürünün gelişmiş özellikleri, kendisini satın alan kullanıcılar tarafından oldukça olumlu geri dönüşlere sahip. Cihazın ülkemizde Apple ve çeşitli teknoloji mağazaları üzerinden satışı yapılırken, bu rakamlar 1.500 TL ile 2.300 TL arasında değişiyor.

TP-Link AC750 Dual Band WiFi Range Extender

Diğerlerine göre fiyat anlamında biraz daha uygun olan TP-Link AC750, 160 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla birçok teknoloji mağazasında yerini almış bulunmakta.