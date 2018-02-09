Switch Kırılıyor Mu: Switch'de Linux Çalıştırılabiliyor

Piyasaya çıktığı ilk günden beri adeta yok satan ve büyük bir başarı elde eden Nintendo Switch'in kırılmasına adım adım ilerliyor olabiliriz.

Konsollar var olduğundan beri hem yazılımsal hem de donanımsal yöntemlerle bir şekilde hacklenerek kopya oyun çalıştırılmaya gayret ediliyor. Onlarca farklı geliştirici ekip, konsollar piyasaya çıktığı ilk günden beri, gelen her yeni yazılımda konsolun kırılması için açık aramayı sürdürüyorlar. Bazen uzunca bir zaman alan bu süreç, bazen de koruma yöntemlerinin zayıflığına göre kısa bir sürede gerçekleşebiliyor.

Nintendo maalesef kopya koruma konusunda şu an üç büyüklerin (Microsoft, Sony ve Nintendo) en zayıfı diyebiliriz. Şu ana kadar piyasaya çıkardığı konsolların hemen hemen hepsinde korsan oyun oynanabiliyor (Wii, DS, and 3DS vb.) ve öyle görünüyor ki Nintendo Switch'de bu furyaya yakında katılacak. Geliştiriciler, 2017'nin sonlarında konsolun 3.0.0 versiyonu üzerinde 'homebrew' yazılımları çalıştırmayı başarmıştı. Buna karşın hem yazılım geliştiren kitlenin çok fazla olmaması, hem de geliştiriclerin bu süreçte ağır kalması o günden beri bir gelişme göremememize sebep olmuştu.

Bununla birlikte hem Playstation konsolları, hem de Nintendo için bu tür 'exploit' peşinde koşan gruplardan olan 'fail0verflow' geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile (hemen yukarda) cihazda Linux çalıştırmayı başardıklarını açıkladı. Bir konsolda Linux çalıştırmanın o cihazın kırılmasına giden yolun yapı taşlarından olduğu düşünülürse, Nintendo Switch ile ilgili önümüzdeki günlerde korsan oyun oynatabilecek şekilde gelişmeler görmemiz oldukça olası. Fail0verflow veya bir başka grup önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni açıklar veya korsan oyun oynatma görüntüleriyle karşımızda olabilirler.