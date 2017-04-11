Wii ve Gamecube Oyunları Galaxy S8'de Çalıştırıldı

Wii ve Gamecube oyunları, PC'den sonra şimdide akıllı telefonlarda çalışmaya başlayacak.

Nintendo’nun daha önce çıkardığı ve birçok kullanıcı tarafından hoşça karşılanan Wii ve GameCube konsollarında oynanan oyunları çalıştırması için geliştirilen Dolphin Emulator, Galaxy S8’de çalıştırıldı. Daha önce emulator stabil çalışamadığı için Android platformunda yalnızca deneysel işlemler yapan ekip, Android’de adından söz ettirmeye geliyor.

Samsung Galaxy S8’in sergilendiği bir alanda emulatörü açarak video çeken GuruAidTechSupport’un videosundan görüyoruz ki, GameCube ve Wii oyunlarını bundan sonra Android telefonlarda oynayabileceğiz. Windows, Mac ve Linux için bulunan Dolphin, asıl vurgununu mobil telefonlar üzerinden yapmayı hedefliyor. Nintendo bu duruma karşı bir önlem alır mı bilinmiyor ancak Mario Sunshine, Wind Maker, Smash Bros gibi unutulmaz oyunları Android telefonlarınızda test edebileceksiniz.

Eminim Nintendo Switch kullanıcıları bu oyunları kendi el konsollarına gelmesini isterler ancak bu hızla çok yakın bir zamanda Dolphin Emulatör aracılığı ile Wii ve GameCube oyunlarını oynayabileceğiz.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim.