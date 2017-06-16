WikiLeaks Açıkladı: CIA Bizi Gerçekten İzliyor!

WikiLeaks'den gelen yeni bilgilere göre CIA bizi gerçekten dinliyor. Aralarında Asus, Dlink gibi ünlü şirketlerin yazılımına sızarak bizzat internetiniz üzerinden sizi kontrol ediyor.

“CIA bizi izliyormuş” esprisi ile çok eğlensek de kurum, istedikleri kişileri izlemek için projeler geliştirmeye devam ediyor. WikiLeaks tarafından yayınlanan yeni belgelere göre, CIA şu anda ağ yönlendiricilerine yüklenerek bütün interneti takip edecek Cherry Blossom isimli bir programdan yararlanıyor. Bu program, belirli bir yönlendiricinin ürün yazılımının değiştirilmiş bir sürümünü kullanarak onu bir gözetleme aracı haline getiriyor. Ajanlar, Cherry Blossom sayesinde uzaktaki bir hedefin internet trafiğini izlebiliyorlar, şifrelerini görüyorlar ve internette yapılan her tür bilgiden haberdar oluyorlar.

WikiLeaks tarafından yayınlanan belgede Cherry Blossom’un Apple ürünlerini ve Samsung Smart TV’leri hedeflediği öne sürülüyor. Apple’ın katı politikası birçok zanlının iPhone tercih etmesini sağlarken, Samsung Smart TV’lerin tüm bir evin dinlenebilmesini sağladığı düşünülüyor. Ayrıca Smart TV’lerin programları çok daha rahat kırılabiliyor. Tabii CIA’ın Cherry Blossom’u kullanım alanı yalnızca bu iki ürünle sınırlı değil. El kitabına göre, Asus, Buffalo, Dell, DLink, Motorola, Netfear olmak üzere yaklaşık 25 farklı üreticinin yazılımına sızılabildiği düşünülüyor.

Bu bilgiler CIA’in elinde ne olur bilinmez, ancak yanlış kişilerin eline böyle bir güç verildiğinde neler olabileceğini tahmin etmek çok güç değil. CIA’ın bu yazılımları hakkında düşünceleriniz nelerdir?