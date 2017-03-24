Wikileaks'de yayınlanan belgelere göre Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı, uzun yıllardır Apple cihazlara casus yazılımlar ekliyor.

WikiLeaks tarafından Perşembe günü yayınlanan belgelere göre, CIA'in (Merkezi İstihbarat Dairesi) geliştirdiği uygulama, bir Apple Mac bilgisayarına kalıcı şekilde bulaşabiliyor ve üstelik bilgisayara format atıp, sistemi yeniden kurmak da işe yaramıyor.

WikiLeaks'in ikinci iddiası ise, CIA'in Apple'ın tedarik ve dağıtım ağına müdahale ederek 2008'den beri yeni iPhone'lara bug eklemek için çabaladığını ortaya koyuyor.

9 Mart tarihinde, CIA'in uygulamalarından biri hakkında binlerce sayfa talimat ve kod içeren belgeler yayınlandı. CIA bunu kabul etmemesine rağmen belgelerin genel olarak orijinal olduğuna inanılıyor.

Belgelerin yayınlanması, verilerin CIA'den nasıl sızdırıldığı ve WikiLeaks'e nasıl yollandığı hakkında Amerika'da çok ciddi tartışma yarattı. ABD'li yetkililer sızıntının kaynağını tespit etmek için tüm cephanelerini kullanıyor. En yeni belgelerse, CIA'nin Apple'ın popüler kişisel cihazlarının kullanıcıları hakkında casusluk yapmak istediğine odaklanıyor.

Araştırmalar CIA'in 2012'de, Apple bilgisayarının parola korumalı ön yükleme işlemini bağdaştırıcılar ve USB sürücüler gibi çevre aygıtlarından istismar edebileceği "Sonik Tornavida" adlı bir araç geliştirdiğini gösteriyorlar. Böylece bilgisayar yeniden biçimlendirildiğinde bile silinemeyecek ve bilgisayarın temel yazılımına enjekte olabilecek bir bug yerlleştiriliyor. CIA'in "NightSkies" isimli rehberi, 2008'de fiziksel olarak yeni iPhone'lara yerleştirilmesi için geliştirdiğini gösteriyor.

WikiLeaks, "Birçok CIA fiziksel erişim saldırısı, posta siparişlerini ve diğer gönderileri engelleyerek hedeflenen kuruluşun tedarik zincirine bulaştı" açıklamasında bulunuyor ve ekliyor: "Nightskies isimli araç, Macbook Air'de komuta ve kontrol yetenekleri sağlayan bir işaret feneri olacak."