WikiLeaks elindeki belgelerin %1'inden azını yayınladığını iddia ederken CIA de sızıntılara yönelik ilk açıklamasını gerçekleştirdi.

CIA büyük çaplı Wikileaks sızıntısından sonra beklenen açıklamayı yaptı. iPhone, MacOS, Android ve Windows güvenlik birimlerinin sızıntı sonrası ortalığı ayağa kaldırıp kullanıcılarına yönelik yaptıkları uyarılara cevap niteliği taşıyan açıklama oldukça korkutucu.

Haberleri duyuran basın kuruluşlarına dağıtılan açıklamada “belgelerin kaynaklarına yönelik soruşturmanın durumu” hakkında görüş belirtmekten kaçınan CIA, ABD’yi yurt dışındaki düşmanlarından koruma hattı olmaya devam edeceklerini, ABD’nin bu konuda herhangi bir kötü eleştiriyi hak etmediğini belirtti.

CIA Amerika’yı teröristlere ve ‘diğer düşmanlara’ karşı korumayı sağlamak amacıyla kullandıkları istihbarat ağındaki belgelerin de sızdırılması ilgili olarak: “Bu sızıntılar yanlızca ABD personelini ve operasyonlarımızı tehlikeye atmıyor, aynı zamanda düşmanlarımıza bize zarar verebilecekleri bilgiler ve araçlar sunuyor” dedi.

Ayrıca ABC gibi güvenilir kaynaklara göre sürece dahil olan FBI da sızıntının olası kaynaklarını inceleme altına aldı. Böyle bir durum içerisinde soruşturmaların gidişatı hakkında bilgi vermeyen CIA’in sızıntılar karşısında şaşkınlığını korumaya devam ediyor. Nitekim ABD ulusal basınının sürekli olarak ülkede elektronik gözetim yapmanın yasal olarak engellendiğini hatırlatması, ülke içinde bir algı operasyonunun başladığına işaret ediyor.

Almanya ve Çin soruşturma sürecine dahil olabilir:

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi “dinleme, izleme, sırları çalma" gibi hackleme olaylarının karşısında durması için çağrıda bulundu. "Çin Büyük Güvenlik Duvarı" olarak adlandırılanların yüksek güvenlik önlemerine sahip olan bir ülkenin bu açıklamada bulunması, gelinen noktanın ciddiyetini gösteriyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, belgelerin kimliğini doğrulamaya çalışmakta olduklarını belirtti. ABD’deki Alman konsolosluğun bürosuna "Somut ceza davaları veya belirli faillerin kanıtlarını görürsek biz de soruşturma başlatacağız" duyurusunda bulunan bakanlık, Almanya ile ilgi sızıntıların güvenliği için soruşturmaya dahil olabilir. Daha önce WikiLeaks, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmelerini ele geçirdiğini gösteren belgeler yayınlamıştı.

WikiLeaks silahlı saldırılarla ilgili elinde daha fazla veri olduğunu iddia ediyor.

“WikiLeaks dün elindeki #Voult7 belgelerinin henüz %1’inden daha azını yayınladı.”

WikiLeaks tarafından Twitter'da yapılan, bilimsel olmayan bir anket düzenlendi. Takipçilerinin %57'si hacker grubunun, Apple da dahil olmak üzere teknoloji şirketleriyle koordinasyon içerisinde çalışarak ülkenin daha güvenli olması adına oy kullandı. Yüzde %36’sı asıl sorunun teknoloji şirketlerinde olduğunu düşünürken; %7'si konuya daha farklı yaklaşarak WikiLeak’sın Twitter hesabıyla düşüncelerini paylaşıyor. Elinde bu kadar belge bulundurup neyin ne olduğunu daha iyi bilmesine rağmen grup takipçilerinin görüşlerini alarak, önümüzdeki günlerde yapması muhtemel sızıntıları planlıyor olabilir.