WikiLeaks’in ABD Başkanı Trump’a Destek Verdiği Ortaya Çıktı!

Trump ve WikiLeaks'in seçim sürecinde karşılıklı çıkarları dolayısıyla anlaşmaya vardıkları iddia ediliyor. Büyük yalanların döndüğüne dair sızıntılar, gündemde bomba etkisi yarattı.

WikiLeaks ve Trump’ın Twitter hesapları arasında dönen mesajlaşmalar yeni ortaya çıktı. Yapılan gizli yazışmalarda, 2016’da geçekleşen seçimlerde rakip aday Clinton’a karşı kamuoyu oluşturmak için anlaşmaya varıldığı görülüyor. Konuşmanın ardından da WikiLeaks, Clinton’u kötüleyen haberler paylaşıyor.

Bir dönem ABD hükümetine karşı yaptığı çıkışla ve sızdırdığı milyonlarca gizli belgeyle gündeme gelen Julian Assange’ın kurduğu WikiLeaks, amacından sapmış gibi görünüyor. İlk zamanlarında dünya kamuoyunun büyük güvenini kazanan ve devlerin, halklarına karşı yüzlerini kızartan kuruluşun son yıllarda pek de mantıklı davranmadığı ortaya çıktı.

2016’da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimleri ve sonuçlarıyla ilgili zaten çok şaibe varken ve bu şaibeleri WikiLeaks gibi özgün platformların açığa çıkartmasını beklerken, kendisi deşifre oldu. Aylar önce Trump’ın seçim kampanyası düzenlediği dönemde, meğer Trump ile anlaşmaya varan WikiLeaks, rakip aday Clinton’u kötüleyen içerikler paylaşmaya başlamış.

Söz konusu anlaşmanın yapıldığı konuşmalar ise Twitter’ın gizli mesajlaşma bölümünde bulunuyor. Konuşma sonrasında WikiLeaks, Trump’ın isteği doğrultusunda ve göze batmayacak bir düzenle, gerekirse bilgisayar korsanlığı yasalarını da ihlal ettiği paylaşımlar yapıyor.

Konuşmalara Trump’ın oğlu Trump Jr. katılıyor, işler ilginçleşiyor:

Obama döneminde ABD hükümetiyle yaşadığı krizler sonrasında İngiltere’deki büyükelçiliğe sığınan ve hala orada yaşayan Julian Assange, mesajlaşmaların sonraki başlığı oluyor. WikiLeaks’in hesabından Trump Jr’ın hesabına mesaj atılıyor: ”Obama ve Clinton Assange’ı İsveç, İngiltere ve Avustralya'ya (kendi memleketi) giderken yasadışı olarak takip ettirdi. Babanızın Assange’ı Avustralya büyükelçisi olarak Washington DC’ye önermesi çok işe yarar.”

Üstelik ilerleyen süreçte bu konuşmalar e-postalara yansıyor, işe Kremlin bağlantılı avukatların ve Rusya’nın da adı karışıyor. Trump’ın oğlu ve tüm Trump cephesinin, WikiLeaks ile çıkar ilişkisi içinde olduğu bir gerçek.

Seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra Trump, WikiLeaks’ten destek aldığını sürekli yalanlamıştı. Halihazırda söz konusu mesajlaşmalar da birer iddia. Fakat durumun önemini ve el altından nelerin yürütülebildiğini ortaya koyuyor. Konu hakkında İngiltere’de ifadesi alınan Assange da tıpkı Trump cephesi gibi durumu reddediyor.

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