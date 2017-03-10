WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, CIA’ye ait olan 8 binden fazla gizli belgenin ifşa edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısı ile teknoloji şirketlerine CIA’in kullandığı hack araçlarıyla ilgili ayrıntılı olarak bilgi vereceklerini duyurdu.

WikiLeaks’i kuran Julian Assange, CIA’ye ait bu zamana kadar yapılan en büyük belge ifşasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. ‘Böylesine büyük bir cephaneyi yaratıp daha sonra tek bir yerde saklamak, sanırım tarihe geçecek ölçüde bir başarısızlık örneği’ diyerek CIA’yi yerden yere vuran Assange, siber silah programının çok tehlikeli olduğunu çünkü bu silahların güvenle saklanmasının zor olduğunu belirtti.

CIA’in gizli programının bir benzerinin bulunmadığını belirten Assange, siber silahları etkili biçimde kontrol etmenin imkansız olduğunu, çünkü siber silah yaratmanın sonuç olarak bir gün o silahın kaybedileceği anlamına geldiğini söyledi.

Teknoloji şirketlerini CIA’in hak araçları hakkında bilgilendireceğiz

Ekibiyle birlikte teknoloji şirketlerini CIA’in kullandığı hack araçları hakkında bilgilendirme kararı aldıklarını söyleyen Assange, bu sayede şirketlerin yazılımlarındaki açıkları da onarabileceklerini söyledi. CIA’in yalnızca ülke dışındaki siyasi partilere değil ülke içinde de benzer müdahale etme geleneğine sahip olduğunu söyleyen Assange, kurumun büyük bir arşivinin bulunduğunu ve konuyla ilgili teknoloji gurularının yardımına ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Biz de ekip olarak CIA sızıntılarıyla ilgili bir video hazırlamıştık, dilerseniz aşağıdan bir göz atabilirsiniz.