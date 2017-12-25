Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter profiline gün içerisinde giriş sağlayan kullanıcılar, "Sorry! This page doesn't exist!" hatası alıyorlardı ve hesabın Twitter tarafından mı, yoksa Assange'ın kendisi tarafından mı silindiği belirsizdi.

Gün içerisinde hesabın ne gerekçeyle silindiği gizemini korurken, Julian Assange'ın Twitter sayfası bir anda geri geldi. Yaşanan durumun, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın paylaştığı yeni güvenlik ve gizlilik politikalarının bir sonucu mu yoksa bir hata sonrası mı gerçekleştiği henüz belli değil.

Bunun yanında Assange, hesabı geri geldikten sonra konunun kendi insiyatifi dahilinde olmadığını belirtti. İşin içine bir de Amerikan Ordusu'nun resmi hesabından, "Julian Assange" diye bir tweet atılınca kafalar iyice karıştı. Julian ve sevenlerinin fikri, konunun bu hesabın attığı tweet ile ilgili olduğu yönünde. Tabi ki konuyla alakalı komplo teorileri konuşulmaya devam edecektir.

Amerikan Ordusu'nun resmi hesabından yaptığı açıklama, yetkisiz bir kişinin, herhangi bir bilgilendirme yapmaksızın bu tweet'i attığı ve fark edildiğinde de tweet'in derhal silindiği yönünde. Lakin neredeyse yaşama amacı gizli bilgileri edinmek, her şeyden şüphe etmek olan Julian Assange ve takipçileri bu konunun peşini bırakmayacaktır.