Son yıllarda ABD güvenlik kuruluşlarının, tüm dünyayı haksız yere izlediğini dile getiren WikiLeaks, yaptığı sızıntılar ve halka açtığı gizli belgeler sayesinde epey konuşuluyor. Grubun son iddiası ise tüm dünyadaki Windows kullanıcılarını ilgilendiriyor: CIA, Athena isimli casus yazılımla tüm Windows sürümlerini istediği gibi izliyor!

Cem Yılmaz’ın meşhur CIA esprisini bilirsiniz. Büyük bir haklılık payı olmakla birlikte söz konusu ulusal güvenlik kuruluşunun herkesi izlediğine dair sızıntılar, söylentileri zaten tavan yaptırmıştı. WikiLeaks’in son açıklamalarına göre casus yazılım, herhangi bir Windows sürümünü kolayca izleme ve kontrol altına almayı mümkün kılıyor.

İddialara göre Athena, uzun dönemli bir CIA projesi. Windows XP'den başlayarak Windows 10’a kadar gelen bütün sürümlerin piyasaya sürülmüş herhangi bir versiyonunda tehlike arz edebiliyor. Ayrıca diğer kötücül yazılımları yok edebiliyor ve yerel dosyalara erişebiliyor. Grubun yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

Bu durum, CIA'nin herhangi bir Windows sisteminin tam kontrolüne sahip olabileceği, hedef bilgisayardan herhangi bir veriyi alıp kendi sunucularına yükleyebileceği anlamına geliyor.

Kötücül yazılım projesi Athena, adını Ağustos 2015'te aldı. Aynı yıl CIA'nin Temmuz ayında Windows 10'u piyasaya sürdükten sadece bir ay sonra, bu şekilde genişletildiği ve yeteneklerinin arttırıldığı iddiası var. Üstelik daha en baştan varlığını korumak için antivirüs yazılımlarını bypass ediyor.

Sızıntılara göre Athena, Windows 7 ve 8’de “netsvcs” adıyla, Windows 8.1 ve 10’da ise “NetworkService” adıyla çalışıyor. Ayrıca gerekli durumlarda birini kapatsanız bile diğer isimle görevine devam eden yazılımı durdurmak şu an için biraz zor. Eğer bilgisayarınızla çok haşır neşir değilseniz bu hizmetleri kapatmanızı, sistem verimliliği açısından önermiyoruz.

Şu ana kadar konuyla ilgili ne Microsoft ne de CIA ağzını açmadı. Böyle bir durum, Windows’un yaygın bir işletim sistemi olduğu gerçeğini düşündüğünüzde, iki kurum arasında yapılmış bir anlaşma olduğunu gösterebilir. Elbette bir açıklama yapılsa dahi “Biz anlaşma yapmıştık” denmeyeceği için bu konuda -haklı bir şekilde- spekülasyonlar üretilmeye devam edecek.