Wikipedia'nın, YouTube'un Aldığı Karardan Haberi Yokmuş

YouTube CEO'su Susan Wojcicki SXSW 2018’de yaptığı açıklamada, sosyal ağda yer alan ve komplo teorisi içeren veya tartışmalı konulara alternatif bir perspektif geliştiren videolara Wikipedi'dan bilgiler ekleyeceğini duyurmuştu. Ancak Wikipedi'nın böyle bir sorumluluğun altına girdiğinden haberinin olmadığı ortaya çıktı.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki tarafından ortaya atılan ve özellikle Facebook'un ortasında olduğu sahte haber tartışmalı bir yılın ardından gelen, sosyal ağın yeni kararı oldukça dikkat çekmişti. Buna göre YouTube, doğrulu belli olmayan ve bilinen bir olaya alternatif bir bakış açısı getiren videolara Wikipedi'dan bilgi sağlayacaktı. Böylelikle insanlar izledikleri videonun, genel geçer konusunu öğrenebileceklerdi.

Ancak Wikipedi'nın böyle bir durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Wikimedia Vakfı'nın yöneticlerinden Katherine Maher tarafından atılan bir tweet kafalarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Maher, YouTube'un organizasyonun her şeyden "bağımsız" olduğunu ve Wikimedia'dan yapılan resmi bir açıklamanın "bu duyurunun önceden bildirilmediğini" söylediğini belirtti.

Öte yandan, Wikimedia tarafındaki herkes bunun oldukça çok uzun yol alacağını düşünüyor. Ancak, içeriklerinin "ücretsiz bilgi" paylaşımını sürdürmek için kullandığını görmenin mutluluğunu da dile getiriyorlar. Ama YouTube neden onlara haber vermedi. Belki de İlluminati gizlice onları koruyordu.