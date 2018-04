Wikipedia, 2017 Yılının En Çok Arananlarını Açıkladı

Gelişen teknoloji ile birlikte aradığımız tüm sorunların cevabını internette bulabiliyoruz. Bu bağlamda internetin dev ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok arattığımız kelimeleri açıkladı.

Gün içinde uzun saatler internet kullandığımızdan dolayı, gerekli her türlü bilgiye de bu mecra da erişebiliyoruz. Hal böyle olunca da, eskilerde gazete kuponu biriktirerek aldığımız ansiklopedilerin yerini, internet doldurdu. Bu bağlamda araştırmalarda bulunan ünlü dev internet ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok merak edilen ve en çok aratılan kelimelerin bir listesini çıkardı. Listenin başında 2017 ölümleri yer alırken, Bitcoin 9. Sırada listeye girebildi.

Listeye bakılırsa ilk 10 sırayı; 2017 ölümleri, Donald Trump, Elizabeth II, Game of Thrones (Season 7), Meghan Markle, Game of Thrones, 2017 Bollywood filmlerinin listesi, United States, Bitcoin ve 13 Reasons Why almıştı. Son zamanların en çok ses getiren konusu olan Bitcoin’in 9. Sırada olması ise açıkçası bizi şaşırttı.

Diğer bir yandan geleceğin yatırım aracı olarak görülen Bitcoin, geçtiğimiz hafta en popüler 5000 makalenin içerisinde de Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency ve Ethereum konuları ile yerini almıştı. Bu bağlamda 2017 yılında en çok aranan kelimeler listesinde 9. Sırada olan Bitcoin’in, gelecek yıllarda daha üst sıralara yerleşmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de engelli olan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yayınladığı verilerinin, bizim aramalarımızı içermediğini de söylemek isteriz.