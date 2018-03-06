Wikipedia’dan Dev Kampanya: Türkiye’yi Özledik!

Wikipedia, resmi Facebook sayfasının profil fotoğrafını değiştirdi. “We Miss Turkey” açıklamasının yer aldığı bir profil fotoğrafı koyan ünlü ansiklopedi, bir hafta sürecek Türkiye etkinliğini de duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye’ye erişimi engellenen Wikipedia, ülkemizi yeniden kazanmak için bir takım kampanyalara imza atıyor. Türkiye’yi IŞİD’le aynı zeminde gösteren içerikler barındırdığı için yasaklanan özgür ansiklopedi, sosyal medya üzerinden “Türkiye’yi Özledik” kampanyası ile geri döndü. 5 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook sayfasında Türkiye hakkındaki soruları yanıtlayacağını duyuran Wikipedia, yaklaşık 10 aydır Türkiye’de erişim sağlayamıyor.

Wikipedia ansiklopedisinin yasak olduğu tek ülke konumunda yer alan ülkemiz için yeni bir kampanya başlatıdıldı. Wikipedia Facebook sayfasındaki profil fotoğrafına “We Miss Turkey (Türkiye’yi Özledik)” yazan ünlü ansiklopedi, bu açıklama dışında Türkiye’nin istediği adımları yerine getirip getirmediği hakkında bir açıklama yapmadı. Wikipedia, Türkiye’yi IŞİD’le aynı düzeyde gösterdiği, Türkiye’de bir temsilcilik açmadığı, uluslararası hukuka aykırı davrandığı gibi olaylar yüzünden ülkemizde yasaklanmıştı.

Bu yasaklara bir dur demek isteyen Wikipedia, resmi Facebook hesabından “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” şeklinde mesaj paylaştı.

Geçen yıl Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen World Cities Expo’ya davet edilen Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, daha sonrasında yaşanan olayların etkisiyle davetli listesinden çıkarılmıştı.