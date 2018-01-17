Wikipedia’dan Türkiye’ye İsyan: Erişim Yasağı Devam Ediyor

Türkiye üzerinden erişimi yaklaşık 9 aydır sağlanamayan Wikipedia, yasağa konu olan makalelerin değişmiş olmasına rağmen erişim engelinin devam ettiği açıklamasında bulundu.

Wikipedia’nın da bağlı olduğu Wikimedia Vakfı Başkanı olan Katherine Maher, ülkemizdeki resmi makamları rahatsız eden ve bu sebeple 8 aydır erişim engeline sebep olan makalelerin değiştirildiğini belirtti. Buna rağmen erişim engelinin hala devam ettiğini belirten Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz" şeklinde konuştu.

29 Nisan 2017’den itibaren Wikipedia’ya erişim engelinin bulunduğunu ve bunun bir an önce kalkmasını umut ettiklerini belirten Maher, "Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz." dedi. Maher, son olarak Anayasa Mahkemesi’nin erişim engeli konusunda vereceği kararı beklediklerini söyledi.

Hatırlarsanız Wikipedia’yla ilgili ülkemizdeki yetkili isimler, söz konusu makalelerin değiştirilmesi halinde erişim yasağının kaldırılacağına yönelik söylemlerde bulunmuşlardı.