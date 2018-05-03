Dünyanın en popüler bilgi paylaşım platformu Wikipedia, 1 yılı aşkın süredir ülkemizde erişime kapalı durumda. Ülkemizde tekrar hizmete girmek için elinden geleni yapan platform, “Türkiye’yi özledik” mesajıyla yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı ve güzel bir video yayınladı.

29 Nisan 2017 günü dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia, Türkiye’de erişime kapatıldı. Gerekçe olarak, Suriye ilişkili bir madde içerisinde Türkiye’nin ülkedeki çatışmaları ve terörü desteklediğine yönelik söylemler gösterildi. Wikipedia, herkesin bilgi paylaşımı yapabileceği, editöryal açıdan kontrol edilen bir ansiklopedi. Yani yazılanların tek sorumlusu her zaman platformun kendisi değil, çoğu zaman bilgi paylaşımı yapan kullanıcılar.

Aradan geçen 1 yılın ardından platform, defalarca Türkiye’de tekrar erişilebilir olmak adına çeşitli mesajlar yayınladı. Bu mesajlardan en etkili olanı ise bugün yayınlanan #WeMissTurkey videosu oldu.

Videoda pek çok milletten Wikipedia kullanıcısı aynı ortak mesajı veriyor:

“Vikipedi’nin Türkiye'de engellenmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bugün bu kaybı anıyoruz. Bu videoyu paylaşın ve dünyanın bunu bilmesini sağlayın #WeMissTurkey”

Videoda Anıtkabir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çekilmiş görüntüler eşliğinde ülkemiz hakkında bilgiler paylaşılıyor. Son anlara doğru 80 milyon insanın “ücretsiz bilgiden” yoksun kaldığı söyleniyor. Sonrasında “Dünya Türkiye hakkında, Türk insanlarından daha az şey biliyor” sözüyle “Türkiye olmadan dünya kaybeder” mesajları dikkat çekiyor.

Bakalım ülkemizdeki seçim süreci ve siyasal gündemler, Türkiye’nin Wikipedia’ya karşı olan tavrını değiştirecek mi?