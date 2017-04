Wikipedia'ya Türkiye'den Erişim Engellendi!

Ülkemizde saçma boyutlara ulaşan sosyal medya engellerine bir yenisi daha eklendi. Hem bu kez öyle böyle bir platform için değil!

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya bugün itibariyle ülkemizden erişim engellenmiş durumda. Üstelik söz konusu engel sitenin hem Türkçe, hem de diğer bütün diller kısmını kapsıyor.

Şu an e-Devlet üzerinden Wikipedia için arama yaptığınızda “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır” ifadesi ile karşılaşıyorsunuz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

Şunu da belirtelim; Wikipedia'ya VPN ile erişim yapmanız mümkün.