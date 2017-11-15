BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia’ya olan komple erişim engelinin kaldırılmasına yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bildiğiniz üzere Wikipedia, Türkiye’nin bazı terör gruplarıyla iç içe olduğunu iddia edilen iki içerik sebebiyle ülkemizde yaklaşık 6 aydır erişim engeline takılmış durumda. BTK Başkanı Sayan, bu konuyla ilgili yapılan her konuşmada sitesinin aslında erişim engeline takılmasını istemediklerini, fakat karşılıklı bir mütabakatın da gerçekleşmediğini belirtiyordu. Son gelen haberler ise bizde uzlaşmanın sağlanması için ufak tefek pürüzlerin kaldığı izlenimi uyandırdı.

CNN Türk’e bazı açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Sayan, sitede bulunan 2 içerikte Türkiye’nin terör gruplarıyla işbirliği içerisinde gösterilmesi sebebiyle dava açıldığını ve Wikipedia’dan bu içeriklerin kaldırılmasını istediklerini hatırlattı. Buna rağmen sırf bu iki içerik yüzünden sitenin komple erişime kapalı olmasını istemediklerini belirten Sayan, bu konuda karşılıklı görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Gelinen son noktayı geçmişte YouTube ve Twitter’la yaşanan gelişmelere dikkat çekerek açıklayan Sayan, Türkiye’deki yasaların her şeyden üstün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “YouTube ve Twitter’la da buna benzer bir sorun yaşamıştık. Bizim onlardan bazı isteklerimiz olmuştu ve sonunda karşılıklı uzlaşının sağlandığı bir mekanizma oluşturmuştuk. Benzer bir sürecin Wikipedia ile de gelişeceğini düşünüyorum.”

Benim olayla ilgili kişisel görüşüm, yakın zamanda Wikipedia’daki söz konusu içerikler kaldırılmasa dahi bu içeriklerin engellenerek siteye erişimin açılacağı yönünde.