Wikipedia’nın dün başlattığı Türkiye’yi özledik kampanyasının ikinci gönünde, şirketin CEO’su Katherine Maher’den açıklama geldi.

10 ayı aşkın bir süredir Türkiye’de erişim engeli sorunu yaşayan Wikipedia, bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Wikipedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, yaptığı açıklamada “İçeriklerin kontrolü üzerinde bizim bir etkimiz yok” dedi. Dünya üzerindeki en geniş bilgi ansiklopedisi olarak hizmet veren şirket, Nisan 2017’de Türkiye’den erişim engeli yemişti. Bu tarihten beri Türk yetkililerle defalarca kez görüştüklerini belirten Maher, yasağın kaldırılması için Türk mahkemelerine başvurduklarını, ancak yasağın kaldırılmadığını açıkladı.

10 ay gibi çok uzun bir süredir Türkiye’den erişime kapalı olan web sayfası, dün 5 milyon kullanıcılı Facebook sayfasından #WeMissTurkey (Türkiye’yi Özledik) hashtag’iyle bir kampanya başlatmıştı. Yönetim kurulu başkanının Euronews Türkçe’ye verdiği ifadelere göre Wikipedia, kendi içeriklerine ulaşamıyor. Bu sistemin nasıl çalıştığına dair bir bilgimiz yok, ancak bu tarz içeriklerin bir onaylanma süreci olması gerekiyor. Dünyanın en büyük ve özgür ansiklopedisi olarak insanların yanlış bilgi edinmemesi için doğrulama sisteminin bulunması gerekiyor.

Wikipedia’nın dün kampanyayla birlikte yaptığı açıklama şu şekildeydi: “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hasthag’iyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim”

Wikipedia Yöneticisinden Türkiye'ye yönelik pek çok tweet atıldı. Bu tweetler: