Wikipedia'nın Deep Web Versiyonu Yapıldı!

Alec Muffet isimli bir siber güvenlikçi, Wikipedia'nın deep web versiyonunu yaptı. Siteye bir kaç günlüğüne Tor Browser üzerinden girilebilecek.

Eminiz ki hayatınızın bir bölümünde Deep Web ile ilgili ya araştırma yapmış ya da girmeye çalışmışsınızdır. Genelde internetin bu anonim ve dolaşması zor alt katmanlarını oluşturan Deep Web'e ulaşabileceğiniz en kolay yer aslında Tor Browser üzerinden ".onion" uzantılı siteler diyebiliriz. Genelde tespit edilmesi ve arama motorlarınca bulunması oldukça zor olarak dizayn edilen bu ".onion" uzantılı siteler genelde tespit edilmek istemeyen insanların kullandığı siteler diyebiliriz.

Geçtiğimiz gün Alec Muffett isimli bir siber güvenlikçi, sırf test etmek adına Wikipedia'nın sadece Tor Browser'dan ulaşılabilen ".onion" uzantılı bir versiyonunu yaptı. Zaten uzun bir süredir Wikimedia Vakfı yetkilileri tarafından uzun bir süredir görüşülen bu fikri uygulamaya geçiren Muffett'in hedefi şimdi yaptığı şeyin Wikimedia tarafından kullanılması.

Çünkü her ne kadar başarılı bir uyarlama olsa da, ".onion" uzantılı Wikipedia, tarayıcıdan ulaştığınız versiyonu gibi bir güncelleme alt yapısına veya Wikipedia'nın serverlarına sahip değil. Yani sitenin sadece birebir kopyası. Muffett siteyi bir kaç gün daha açık tutacağını belirtti. Girmek için Tor Browser'ı bilgisayarınıza buradaki bağlantıdan kurup, daha sonra buradaki bağlantıyı Tor Browser üzerinden açarak ulaşabilirsiniz.