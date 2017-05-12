Wikipedia’nın Engellenemeyen Türkçe Sürümü Yayına Girdi!

IPFS protokolünün geliştiricileri, erişime kapatılması mümkün olmayan Türkçe bir sürümünü yayınladı. Bu davranışları, Türkiye'deki yasaklara karşı bir "hacktivizm" hareketi olarak değerlendiriliyor.

Wikipedia’nın Türkiye’de yasaklanması, dünya kamuoyunda bir şaşkınlık doğurmuştu. İnternet yasaklarının Wikipedia’ya kadar gelmesi, Türkiye’nin imajını zedeleyen bir durum olmasının yanı sıra ansiklopedik bilgiye ulaşımda Türk halkının zorlanması sonucunu da doğuruyordu.

Yeni web protokollerinden biri olan IPFS üzerinden, Wikipedia’nın engellenemez ve Türkçe sürümü yayınlandı. Bu, ilk sürüm itibari ile, size alışkın olduğunuz arayüzden biraz farklı gelebilir. Ancak sansürsüz erişimin getirdiği rahatlık açısından, kullanıcıların eski arayüzü -şimdilik- arayacaklarını sanmıyoruz. 29 Nisan 2017’den beri Wikipedia, Türkiye’den erişime tamamen kapalıydı. Bu durum dijital çağın aktivizim şekli olan bir “hacktivism” yaşanmasına ve hacktivistlerin IPFS(InterPlanetary File System) üzerinden bir Wikipedia versiyonu yayınlamasına sebep oldu.

IPFS, aslında Bittorrent’in çalışma mantığının bir anlamda tarayıcılara uyarlanmış hali. Gelecekte HTTP protokolünün yerini alacak bir teknoloji olduğu düşünülen bu protokol, bir sunucudan gelecek bilgiye bel bağlamak yerine bilgisayardan bilgisayara aktarım yapılması ile veriye erişebilmemizi sağlıyor. IPFS geliştiricileri, gelecekte herkesin içeriği düzenleyebileceği bir Wikipedia sürümü yapmayı da tasarlıyorlar. Tüm kopyaların en güncel versiyonuna her zaman buradan ulaşabilirsiniz.