Wikipedia Vakfı, mobil verinin pahalı olduğu dönemlerde, insanların Wikipedia'daki bilgilere daha rahat erişebilmesi için açtığı "Wikipedia Zero"yu 2018'den sonra devam ettirmeyeceğini açıkladı

Bundan 6 yıl önce Wikipedia Vakfı'nın hizmete sunduğu Wikipedia Zero'yu bilen ne kadar kişi vardır, bilmiyoruz. Ancak o yıllarda mobil internet aşırı pahalıydı ve Wikipedia bu hizmeti, düşük veri ücretleriyle insanların Wikipedia'daki bilgilere erişebilmesi için başlatmıştı. 2016 yıllarına kadar da hizmet özellikle de Kuzey Amerika ve Avrupa'da epeyce kullanıldı.

2016 yılından itibaren ise ülkemizde de dahil olmak üzere bir çok ülkede mobil internet herkes için daha kullanılabilir fiyatlara çekildi. Bundan sonra da zaten Wikipedia'ya göre Wikipedia Zero'ya olan ilgi aşırı şekilde azalmış. Bu yüzden de Wikipedia, Wikipedia Zero hizmetini 2018'in sonuyla birlikte devam ettirmeme kararı aldı. Bu arada ülkemizde Wikipedia hala yasaklı olsa da, Wikipedia Zero'ya hala yasal olarak ulaşılabiliyor.

Ancak özellikle söylememiz gerekiyor ki, normalde Wikipedia'nın yasaklandığı ülkeler için bağımsız geliştiricilerce yapılan klon site Wiki Zero(tr.0wikipedia.com adresiyle ulaşılabiliyor) ile bu haberin bir ilişkisi yok. Wiki Zero'nun zaten Wikipedia Vakfı ile birebir bir ilişkisi de yok. Ancak Wikipedia bu hizmeti kapattıktan sonra da, dünyadaki diğer ülkelerde de daha ulaşılabilir yollarını arayacaklarının da altını çizdi.

Wikipedia Zero'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bundan sonra ne olur bilinmez. Ancak bu kötü bir haberden öte, teknolojinin yıllar geçtikçe maddi anlamda daha ulaşılabilir olduğunu da bir anlamda gösteriyor gibi. Yine de ABD'de Ağ Tarafsızlığı'nı kaldırılmak istenmesi gibi, bunun tam tersini gösteren durumlar da yok değil. Siz ne düşünüyorsunuz?