ABD'nin en ünlü programlarından biri olan Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show'da Perşembe akşamı Will Smith rüzgarı esti. Ünlü oyuncu ile Fallon ABD eğlence tarihinin en ikonik şarkılarından birini seslendirdiler.

1990 ile 1996 yılları arasında yayınlanmış en ünlü sitcomlarından birisi olan Fresh Prince of Bel-Air dizisinin bilindik şarkısı The Tonight Show'da yankılandı. Dizinin de oyuncuları arasında bulunan Smith, çekim yıllarında şarkıyı seslendiriyordu.

Golden Girls isimli şarkıyla klasik bir giriş yapan Smith ve Fallon, Good Times, Jeanie'nin Rüyası ve Full House gibi diğer tematik şarkılardan bir toplam oluşturarak keyifli anlar yaşattılar.

Son olarak ikili, Smith'in artık kültler arasında yerini almış olan dizisi (ayrıca bu kadar ünlü olmasına da vesile olan yapımdır) The Fresh Prince of Bel Air'in giriş şarkısını dile getirdiler. Henüz ülkemizde rap müzikle ilgili bilginin olmadığı dönemde çekilen dizi birçok genç tarafından ilgiyle izleniyordu. Öte yandan Will Smith'in müziğe olan yeteneği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ünlü oyuncu son olarak bir Netflix yapımı olan ve ülkemize özgü reklamları da çekilen Bright isimli filmde oynamıştı. Gelen haberlere göre filmin devamının çekileceği bildirilmişti.